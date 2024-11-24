الأحد 24 نوفمبر 2024
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محافظات

الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية تستقبل لجان الجودة (صور)

جانب من الزيارة،
جانب من الزيارة، فيتو

استقبل كل من الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، وفضيلة الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، لجان المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بمعهد فتيات التل الكبير الثانوي التابع لإدارة التل الكبير التعليمية والمدرج ضمن خطة المنطقة للاعتماد خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 /2025م. 

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وجاء ذلك في حضور الدكتور عصام القاضي، مدير عام إدارة الجودة بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور إسماعيل الشربيني، مدير عام الشئون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية والدكتور تامر بدران مدير إدارة الجودة بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية. 

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

 

وشملت الزيارة حضور الدكتور أحمد الشرقاوي والوفد المرافق له لطابور الصباح، واستمع الحضور إلى الإذاعة المدرسية التي تضمنت عدة فقرات وعروض.  

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

تفقد الفصول الدراسية  

كما قام الحضور بتفقد الفصول الدراسية مرحبين بلجان المراجعة الخارجية، مؤكدين حرص الأزهر الشريف عامة ومنطقة الإسماعيلية خاصة على تحقيق معايير الجودة، وتوفير جميع احتياجات المعاهد، المرشحة للاعتماد، وأنها بذلت كل الجهود لحصول المعاهد على الاعتماد، موضحًا أن المنطقة تعمل ضمن خطة قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، والتي تهدف إلى تحقيق الجودة بالمعاهد الأزهرية والحصول على الاعتماد.
 

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

ومن جهة أخرى كرم مدير المعهد فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، تقديرًا لمجهوداته المتميزة بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية.  

جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو
جانب من الزيارة، فيتو

اشادة بمعهد التل الكبير  

ومن جانبه أشاد الدكتور أحمد الشرقاوي بالجهد المبذول بالمعهد المرشح على مستوى عالٍ من الجودة.  

وأكد حرص المنطقة خلال الفترة الماضية على تضافر الجهود بين جميع العاملين بالإدارات المختلفة؛ لتحقيق معايير الجودة، وحصول المعاهد على الاعتماد، وتستهدف منطقة الإسماعيلية الأزهرية اعتماد عدة معاهد ضمن خطة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.
 

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