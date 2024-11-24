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خارج الحدود

إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة تشمل 10 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت

الضاحية الجنوبية،
الضاحية الجنوبية، فيتو

أصدرت دولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أوامر إخلاء جديدة شملت 10 مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بإطلاق 340 صاروخا من ‎لبنان تجاه دولة الاحتلال منذ صباح اليوم وتشغيل صافرات الإنذار قرابة 500 مرة.

 

هروب 4 ملايين إسرائيلي إلى الملاجئ

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري إن: قرابة 4 ملايين شخص دخلوا الأحد إلى الغرف المحصنة والملاجئ في إسرائيل.

 

إصابة 10 إسرائيليين في نهاريا وحيفا

وذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، أن 10 إسرائيليين أصيبوا في نهاريا وحيفا وبيتاح تكفا إثر إطلاق صواريخ من لبنان.

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