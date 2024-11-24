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رياضة

‏في غياب طارق حامد، ‏ضمك يفوز على الخلود 1/2 في الدوري السعودي( صور)

ضمك ضد الخلود
ضمك ضد الخلود

فاز ‏فريق ضمك ‏على نظيره ‏الخلود بنتيجة ‏هدفين مقابل هدف فيه المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب “‏مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية” ‏في الجولة الحادية عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح جورج نكودو اهداف المباراة لصالح ضمك في الدقيقة 24، ثم تعادل موليكا للخلود في الدقيقة الرابعة ‏من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، ‏و نجح فاروق شافعي في إدراك الهدف الثاني لصالح ضمك في الدقيقة 67.

ويغيب المحترف المصري طارق حامد عن صفوف فريقه ضمك ‏بسبب الإصابة التي لحقت به في وقت سابق واستمراره ‏في الخضوع للبرنامج التأهيلي للتعافي منها. 

تشكيل ضمك ضد الخلود 

تشكيل الخلود ضد ضمك

ترتيب ضمك والخلود في الدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق ضمك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يأتي فريق الخلود في المركز السادس عشر بامتلاكه 7 نقاط فقط. 

 

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