الخليج يقلب الطاولة على الهلال ويفوز 3-2 في الدوري السعودي (صور)

فاز فريق الخليج على ضيفه الهلال بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي الخليج ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي.

افتتح ماركوس ليوناردو التسجيل لـ الهلال في الدقيقة 11 قبل أن يضاعف الكسندر ميتروفيتش النتيجة في الدقيقة 36، وعاد الخليج وقلب الطاولة وسجل ثلاثة أهداف عن طريق ثنائية لـ عبدالله آل سالم في الدقيقة 44 و46 وهدف لـ فابيو مارتينز في الدقيقة 84.

تشكيل الهلال أمام الخليج

في حراسة المرمي: ياسين بونو.

في خط الدفاع: رينان لودي وعلي البليهي وكوليبالي وجواو كانسيلو.

في خط الوسط: محمد كنو وسافيتش ومحمد القحطاني.

في خط الهجوم: سالم الدوسري وميتروفيتش وليوناردو.

تشكيل الخليج أمام الهلال

وشهدت قائمة الخليج لمباراة الهلال خروج اللاعب المصري محمد شريف، وجاء التشكيل الاساسي كالتالي:"

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

في خط الدفاع: محمد خبراني وسعيد آل حمسل وتيسران وبيدرو.

في خط الوسط: فابيو ومنصور حمزي وخالد السميري وعبد الله آل سالم.

في خط الهجوم: كوستاس وخالد ناري.

بهذه النتيجة يواصل الهلال تصدره للدوري السعودي برصيد 28 نقطة، فيما يحل الخليج بالمركز السادس برصيد 19 نقطة.

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