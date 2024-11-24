الأحد 24 نوفمبر 2024
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إنقاذ حياة سيدة انفجر رحمها وتوفى جنينيها بمستشفى فاقوس بالشرقية

صحه الشرقية:مستشفى
صحه الشرقية:مستشفى فاقوس ينقذحالةحامل فى توءمان متوفيان

نجح فريق طبي بـ مستشفى فاقوس المركزي في إنقاذ حالة تم استقبالها حامل في جنينين متوفيين وتعاني من صدمة وأنيميا شديدة، بالإضافة لوجود نزيف داخلي.

 وعلى الفور تم التعامل مع الصدمة  وتزويدها بالدم ودخول الحالة لغرفة العمليات بعد الأشعة والتحاليل الطبية ، وتم عمل عملية قيصرية لاستخراج الأجنة المتوفية، واستكشاف للرحم المنفجر.

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 إصلاح انفجارالرحم ووضع الحالة بالعناية المركزة 

كما تم تصليح مكان الانفجار الموجود بالجزء العلوى من الرحم والسيطرة علي موضع النزيف وتم وضع الحالة بالعناية المركزة تحت الملاحظة وقدم مدير المستشفى الشكر وللفريق الطبي الذى أجرى تلك الجراجة 

وأكد الدكتور محمد عرفات مدير المستشفى المركزى بفاقوس أن المستشفي تهدف إلى إنقاذ الأرواح  بسرعة اتخاذ القرار الأمثل للحالات الطارئة. 

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توجيهات محافظ الشرقية 

جاء ذلك فى إطار الحرص الدائم وتنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى وهو ما يتسق مع  تعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية  

 

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الدكتور محمد عرفات مدير المستشفى المركزى بفاقوس مدير مستشفى فاقوس المركزى محافظة الشرقية الحالات الطارئة اتخاذ القرار الامثل مديرية الشؤون الصحية

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