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صحة الشرقية: نجاح 6 جراحات بالمسالك وتفتيت الحصوات بمستشفى كفر صقر

صحة الشرقية
صحة الشرقية

نجح الفريق الطبي بمستشفى كفر صقر بمحافظة الشرقية في إجراء عمليتين دقيقتين بالمنظار لطفلين ولاول مره بمركز تفتيت الحصوات ومناظير المسالك البولية وذلك ضمن لستة عمليات تفتيت ومناظير شملت ٦ حالات أخرى منهم لطفل يبلغ من العمر 12 سنة، حيث حضر إلى المستشفى يعاني من احتباس بولي ناتج عن وجود جسم غريب (دبوس) في مجرى البول، مما تسبب في انسداد بعنق المثانة، وتم إدخال الطفل للعمليات فورًا، وبفضل سرعة استجابة الفريق الطبي واستخدام منظار المسالك الخاص بالأطفال، تمت إزالة الدبوس بنجاح، وخروج الحاله بعد ساعه للمنزل.

استخراج الحصوة وتركيب القسطرة والحالة الآن مستقرة

أما الحالة الثانية، فكانت لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، يعاني من ارتفاع متكرر في درجة الحرارة وآلام بالجانب وتم عمل الفحوصات والأشعة المقطعية اللازمة وتبين وجود حصوة في الحالب الأيمن للكلية. تم إدخال الطفل للعمليات على الفور، وتم استخراج الحصوة بمهارة باستخدام منظار الحالب الأيمن وتركيب قسطرة. وتم حجز الحالة لحين استقرارها وخروجها.

مدير المستشفى يقدم الشكر للفريق الطبي 

وقدم الدكتور عبدالسلام شعبان مدير المستشفى الشكر للدكتور عبد الهادي مصطفى، والدكتور محمود الحلواني اخصائي التخدير. والفريق المعاون من طاقم التمريض وفنيين التفتيت والأشعة السينية  القائمين على العمل.

 

جهاز تفتيت ومناظير المسالك بكفر صقر هو الوحيد بالشرقية  

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية: إن جهاز التفتيت ومناظير المسالك البولية بمستشفى كفر صقر هو الوحيد من نوعه بمحافظة الشرقية والذي تم افتتاحه منذ أربعة أشهر بالتعاون مع المجتمع المدني بتكلفة تجاوزت سبعة ملايين جنيه؛ دعمًا من المجتمع المدني ويقدم الخدمة الطبية بتخصص جراحة المسالك البولية المحافظة والمحافظات المجاورة.

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مستشفى كفر صقر المركزى اجراء عمليتين دقيقتين عمليات تفتيت ومناظير ل6 حالات طفل بيلغ من العمر 12 سنة مركز تفتيت الحصوات طفلين لاول مرة بمركز التفتيت والمناظير الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء

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