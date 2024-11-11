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وكيل صحة الشرقية يترأس اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية

صحة الشرقية:جميعةيترأس
صحة الشرقية:جميعةيترأس اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية

ترأس الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اجتماع اللجنة المركزية للسلامة والصحة المهنية، في حضور الدكتور ناصر الغندور مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، والدكتور محمد حمدي عميد معهد السلامة والصحة المهنية بالشرقية.

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مديري الادارات الفنية بالمديرية 

ومشاركة الدكتورة نور الهدى مديرة إدارة الصحة المهنية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ورؤساء اللجان الفرعية للسلامة والصحة المهنية من مديري الإدارات الصحية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، 

كما شارك فى الاجتماع رؤساء أجهزة السلامة والصحة المهنية بالإدارات الصحية والمستشفيات، وذلك بقاعة الاجتماعات بمستشفى الصدر بالزقازيق، 

مناقشة خطة السلامة والصحة المهنية 

وذلك لمناقشة خطة السلامة والصحة المهنية، ومهام وأعمال اللجان الفرعية بالإدارات الصحية والمستشفيات، ومتابعة تنفيذ وتطبيق سياسات السلامة والصحة المهنية بالمديرية وبجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن حماية العاملين بالمنشات الطبية والمترددين عليها.

وأكد الدكتور هاني جميعة على الدور الحيوي لمسئولي السلامة والصحة المهنية بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، ومسئوليتهم الهامة في توفير بيئة آمنة للمرضى والعاملين بها، والتي تعد حجر الزاوية في تقديم رعاية صحية متميزة، ومن أهم معايير الجودة الشاملة، وذلك من خلال متابعتهم المستمرة للتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بهذه المنشآت، مع توفير ونشر الإرشادات واللوحات الخاصه بالسلامة المهنية.

الاجراءات الوقائية مع تساقط الامطار 

كما أكد وكيل الوزارة علي أهمية المتابعة اليومية والشهرية، واتباع إجراءات السلامة اللازمة خلال موسم الشتاء، والإجراءات الوقائية مع تساقط الأمطار، مع المتابعة المستمرة للوحات الكهرباء والمخارج والتمديدات ومفاتيح الكهرباء داخل جميع الأماكن والغرف، والتأكد من سلامتها وتغطية جميع الكابلات الكهربائية، 

متابعة المولدات  الكهربائية 

وشدد محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية واضاف كذلك يتم متابعة المولدات الكهربائية، وطفايات الحريق، ومعدات الحرائق، والمرور علي المخازن والتأكد من التخزين الجيد وفقًا للمعايير، ومتابعة إجراءات التخلص من الكهنة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بصورة منتظمة، مع متابعة الإجراءات الصحيحة في التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والتعامل معها أثناء النقل بالشكل السليم وفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي.

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 تقييم وتحليل لادارة المحاطر 

كما أشارجميعة إلى أهمية التدريب المستمر وعمل تقييم وتحليل لإدارة المخاطر فى المستشفيات والمراكز الطبية، ووضع خطط للإخلاء والطوارى ويتم مراجعتها والتدريب العملي عليها وتحسينها بعد تنفيذ عدد من نماذج المحاكاة والعمليات الوهمية للإخلاء والطوارى للتعامل مع الأزمات والكوارث، مع التدريب المستمر للعاملين والفرق الطبية علي إجراءات السلامة والصحة المهنية، والحماية المدنية.

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الدكتور هانى مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة مدير المديرية محافظة الشرقية الدكتور نضر الغندور مدير مكتب السلامة والصحة المهنية مديرية العمل

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