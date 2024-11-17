فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة سائق بعد توقف قلبه بالشرقية

اخبار صحة الشرقية، نجح الفريق الطبي بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، بمحافظة الشرقية في إنقاذ حياة سائق متزوج ويعول أسرة مكونة من ٤ أفراد، والذي يبلغ من العمر ٢٩ عامًا، بعد توقف عضلة القلب.

سيارة إسعاف تنقل مواطن في حالة متأخرة للمستشفى

وتم نقله عن طريق سيارة الإسعاف، لقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الزقازيق العام، وعلى الفور قام فريق القسطرة القلبية بإجراء قسطرة عاجلة وطارئة تشخيصية وعلاجية، والتي تمت عن طريق شريان اليد، بعد إخضاع المريض لعدد من الصدمات الكهربية، وإجراء إنعاش قلبي رئوي له، نجحت بفضل الله في عودته للحياة مرة أخرى بقيادة الدكتور السيد فرج أستاذ القلب والمشرف الفني على القسطرة، والدكتور ياسر آمين رئيس قسم القلب، والدكتور حسام عطية مدير الوحدة، والدكتور محمد زردق استشاري كهربية القلب، والدكتور أنس محمد، والدكتور مصطفى الجمال، والدكتور بيتر عادل أطباء عناية القلب، والدكتورة بوسي حامد استشاري القلب والقسطرة، تحت إشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام علي القسطرة القلبية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور أحمد عبدالسلام مدير المستشفى.

مبادرة رئيس الجمهورية، بداية جديدة لبناء الإنسان

ويأتي ذلك تزامنًا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ومبادرة ١٠٠ يوم صحة، وتنفيذًالتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفيات الصحة بالمحافظة.

إنقاذ ٤ مرضي بمستشفيات الشرقية

وأوضح الدكتور هاني جميعة أن الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية نجح أيضًا خلال هذا الشهر في إنقاذ حياة أربعة مرضى، كانوا يعانون من جلطة حادة بالقلب، وتم تشخيصهم بالاستقبال توقف في عضلة القلب، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي، وتم دخول المرضى القسم وإجراء قسطرة تشخيصية لهم، وتبين وجود انسداد تام بالشريان التاجي الأمامي الأيسر (LAD)، وتم تركيب دعامة دوائية، وحجز المرضى بالعناية المركزة للقلب تحت الملاحظة، ومن ثم خروجهم جميعًا من المستشفى بحالة جيدة.

إجراء ٢٣٧٥قسطرة للمرضى بمستشفيات الصحة

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أن قسم القسطرة القلبية بمستشفى الزقازيق العام، قام حتى الآن بإجراء ٢٣٧٥ قسطرة للمرضى، منهم ٥٤ منظم دائم، و٨٤ منظم مؤقت، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضى، حسب التشخيص الطبي لكل حالة، وذلك بعد إجراء كافة الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، لافتًا إلى أن وكيل وزارة الصحة بالشرقية قدم الشكر لمدير عام الطب العلاجي والمشرف العام علي القسطرة القلبية بالمديرية، ولمدير مستشفى الزقازيق العام، والشكر الموصول للمشرف الفني على القسطرة، ولرئيس القسم، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.