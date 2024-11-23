الأرصاد تحذر من طقس الغد.. تقلبات جوية تضرب البلاد وانخفاض بدرجات الحرارة.. نشاط للرياح المثيرة للأتربة.. وارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط يصل لـ 6 أمتار

حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تضرب البلاد الأسبوع الجارى وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية وذلك اعتبارا من غدا الأحد، وتتمثل التقلبات الجوية فى انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح بقيم تترواح من 40:50كم فى الساعة على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة



اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالسواحل الغربية للبحر الأبيض المتوسط وهم " مطروح، الإسكندرية، البحيرة"، حيث تصل سرعة الرياح من 60: 85 كم فى الساعة، ويصل ارتفاع الأمواج من4:6 أمتار.



كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالسواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط وهم " كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح "، حيث تصل سرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة,ويصل ارتفاع الأمواج من4:5 أمتار.



تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج غدا بالبحر الأحمر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة,ويصل ارتفاع الأمواج من 3:4 أمتار.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية هذه المحافظات باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب حركة الملاحة البحرية.



طقس مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد ، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد،مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.





الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس مائلا للبرودة على شمال البلاد والوجه البحرى القاهرة الكبرى، معتدلا على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائلا للحرارة على جنوب الصعيد،

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط مضطربة ويصل ارتفاع الامواج من 4:6 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر تكون مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج من 3: 4 متر



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 14 والعظمى 23

6 أكتوبر: الصغرى 14 والعظمى 23

بنها: الصغرى 15 والعظمى 22

الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 19

العلمين الجديدة: الصغرى 14 والعظمى 20

مطروح: الصغرى 15 والعظمى 20

سيوة: الصغرى 12 والعظمى 23

كاترين الصغرى 06 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 20

الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 21

الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 21

السويس: الصغرى 14 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 26

الغردقة الصغرى 18 والعظمى 28

الفيوم: الصغرى 14 والعظمى 22

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 23

المنيا: الصغرى 12 والعظمى 23

أسيوط الصغرى 13 والعظمى 25

سوهاج الصغرى 14 والعظمى 28

الأقصر الصغرى 14 والعظمى 30

أسوان: الصغرى 15 والعظمى 28

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