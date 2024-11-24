الأمطار تضرب المحافظات.. الأرصاد تحذر المواطنين.. التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ.. وإعلان حالة الطوارئ في القاهرة والجيزة

شهدت بعض مناطق الجمهورية هطول أمطار متوسطة إلى كثيفة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية الأسبوع الجاري، اعتبارًا من اليوم الأحد، وتتمثل التقلبات الجوية في انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5: 4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح بقيم تتراوح من 40:50 كم فى الساعة على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وزيرة التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الطقس السيئ

بدورها وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظات برفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات منذ الساعات الأولي لصباح اليوم الأحد.

ويأتي ذلك في إطار تقارير هيئة الأرصاد الجوية ببدأ حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري على معظم محافظات الجمهورية، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة يصاحبها وجود نشاط للرياح على كافة الأنحاء.

منال عوض: التدخل السريع لمواجهة الآثار المترتبة على موجة الطقس

وطالبت الدكتورة منال عوض من المحافظين بضرورة استمرار انتشار جميع فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الآثار المترتبة على موجة الطقس وسقوط الأمطار في بعض مراكز المحافظات وخاصة المدن الساحلية، واستكمال جهود شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار من الشوارع الجانبية والفرعية بجانب الشوارع الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري وكذا محيط المدارس والجامعات لعدم إعاقة حركة الطلاب والمواطنين والسيارات بتلك المناطق.

وكلفت وزيرة التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع بالمحافظات بالتنسيق المستمر مع غرف العمليات ومراكز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وناشدت وزيرة التنمية المحلية المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات للإعلانات وأعمدة الإنارة، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافات الأمان؛ تجنبًا للتعرض للحوادث المرورية حتى الاستقرار في حالة الطقس.

محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع الأمطار

وكان الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أكد أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية التي تشير لسقوط أمطار خلال اليوم طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى أحياء القاهرة المختلفة.

كما أكد محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها جميع الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.

محافظ القاهرة: الاستجابة السريعة لأي بلاغات

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة لمتابعة إجراءات التعامل الفوري مع أي طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.

وانطلقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم معدات تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وتمركزت بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة وجوار الأنفاق، استعدادا لسقوط أمطار وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موجة من الطقس السيئ، وتوقعات لسقوط الأمطار حتى يوم الجمعة المقبل.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجة الاستعداد بكافة الشركات التابعة بمختلف المحافظات، تأهبا للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وتشكيل غرفة عمليات الشركة القابضة للمتابعة اللحظية لأي مستجدات، والتنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية.

تمركز أكثر من 80 معدة من معدات وسيارات شركة الصرف الصحي

وأشار المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى أنه تم نشر وتمركز أكثر من 80 معدة من معدات وسيارات الشركة، للتعامل الفورى مع أي تجمعات محتملة للمياه.





وأضاف أن الاستعدادات الاستباقية لموسم الأمطار، تبدأ قبل فصل الشتاء، بالتطهير المستمر لبالوعات الأمطار ومطابق الصرف الصحي وفق خطة الشركة.



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