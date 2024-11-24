جامعة القناة تستضيف بطولة الشهيد الرفاعي للرماية (صور)

استضافت جامعة قناة السويس، فعاليات بطولة الشهيد الرفاعي للرماية في دورتها الثانية والخمسين، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان 100 يوم رياضة،



أهمية بطولة الشهيد الرفاعي للرماية

وتعد البطولة التي احدى أهم الفعاليات الرياضية الجامعية، شهدت مشاركة واسعة من 74 طالبًا وطالبة يمثلون 22 جامعة مصرية، وعكست التزام الجامعات بتعزيز الروح الرياضية لدى طلابها.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

المشرفون على فعاليات البطولة

أقيمت البطولة تحت إشراف عام من الدكتور مصطفى بيومي، مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كامل، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات.



جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

المنظمون لبطولة الرماية

وتولت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة قناة السويس، ممثلة في إدارة النشاط الرياضي، تنظيم البطولة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات. وقد أشرف على التنفيذ الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد فاروق، منسق عام البطولة، والدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، وعبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

نتائج منافسات بطولة الشهيد الرفاعي للرماية

أسفرت منافسات البطولة عن نتائج مميزة في مختلف الفئات. في مسابقة القطار الأول (مسدس طلبة)، حصل محمود أحمد حسن من جامعة مدينة السادات على المركز الأول، بينما جاء حسين سامح مصطفى من جامعة الملك سلمان الدولية في المركز الثاني، وحل كريم أحمد إسماعيل من جامعة حلوان في المركز الثالث.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

مسابقة القطار الأول (بندقية طلبة)

وحقق محمد مصطفى أحمد من جامعة النيل المركز الأول، يليه مجدي محمد حافظ من جامعة سيناء في المركز الثاني، وكريم وائل عبد العزيز من جامعة الأهرام الكندية في المركز الثالث.

في منافسات الطالبات، تفوقت يارا عصام سيد من جامعة قناة السويس لتحصد المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة القطار الأول (مسدس طالبات)، بينما حصلت منار محمد أحمد من جامعة حلوان على المركز الثاني، وجاءت حبيبة محمود محمد من نفس الجامعة في المركز الثالث. أما في مسابقة القطار الأول (بندقية طالبات)، فقد أحرزت ندى محمد حافظ من جامعة بدر بالقاهرة المركز الأول، تلتها بسنت أحمد محمد من جامعة قناة السويس في المركز الثاني، وحلت سهيلة المحمدي من جامعة المنصورة في المركز الثالث.

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

جانب من فعاليات البطولة،فيتو

تهنئة الفائزين في البطولة

هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، جميع الفائزين من الجامعات المشاركة، مؤكدًا أن الجامعة ترحب بالطلاب من مختلف الجامعات في جميع البطولات. كما أشاد بالإنجازات التي حققها طلاب جامعة قناة السويس، حيث حصلت الجامعة على المركز الأول في الترتيب العام لمسابقة البندقية والمركز الثاني في مسابقة المسدس. وأعرب عن تقديره للطالبة يارا عصام سيد أحمد من كلية الآداب لحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة المسدس طالبات، والطالبة بسنت أحمد عبد الكريم من نفس الكلية لحصولها على المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة البندقية طالبات.

تعزيز الروح التنافسية لدى الطلاب

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذه البطولة تُعد فرصة لتعزيز الروح التنافسية والقيم الرياضية بين الطلاب. كما أشار إلى دور جامعة قناة السويس في دعم الأنشطة الرياضية باعتبارها جزءًا أساسيًا من تنمية مهارات الطلاب وتطويرهم.

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