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رئيس جامعة القناة يهنئ أمير سيد لفوزه بذهبيتين في بطولة العالم للقوة البدنية

رئيس جامعة القناة
رئيس جامعة القناة يهنئ أمير سيد

أشاد الدكتور ناصر مندور، رئيس  جامعة قناة السويس، بالإنجاز الرياضي الكبير الذي حققه الطالب أمير محمد سيد، الذي توج بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للقوة البدنية، التي أقيمت في ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر، بمشاركة أكثر من 30 دولة. 

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إنجاز جديد لـ أمير سيد  

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الإنجاز الذي حققه "أمير سيد" الطالب بكلية الهندسة يعكس الإصرار والتفاني في تحقيق التميز، معربًا عن فخر الجامعة بتقديم أبطال يمثلون مصر في المحافل الدولية بأفضل صورة.   

وأضاف "مندور " أن طلاب الجامعة وممثليها في المحافل الدولية هم عنوان النجاح والريادة، ودعمهم واجب علينا لتحقيق طموحاتهم في مختلف المجالات. 

وعبّر الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن اعتزازه بهذا الأداء الاستثنائي، مؤكدًا أن الجامعة تحرص على تعزيز قدرات طلابها رياضيًّا وأكاديميًّا، وتوفير البيئة المثالية لدفعهم نحو التميز.    

وفي تصريح آخر، هنأ الدكتور محمد سعد زغلول، المشرف العام على كلية الهندسة، الطالب أمير سيد على هذا الإنجاز الرائع، مشددًا على أهمية التوازن بين النشاط الرياضي والتحصيل الأكاديمي، وقال أن ما حققه "أمير سيد " هو نموذج يُحتذى به، ونعتز بوجود مثل هذه المواهب ضمن صفوف طلابنا. 

يُذكر أن المنتخب المصري للقوة البدنية حقق في البطولة 11 ميدالية، منها 8 ميداليات ذهبية وفضيتان وبرونزية واحدة.  

وكان الطالب أمير محمد سيد قد تألق في منافسات وزن 125 كجم، حيث توج بذهبيتي كلاسيك روو وديدلفت، محققًا مجموعًا قدره 922.5 كجم. 

ويُشار إلى أن مصر حققت في النسخة السابقة من بطولة العالم التي أقيمت في مانشستر 4 ميداليات ذهبية، مما يعكس استمرار تألق أبطالها في هذا المجال. 

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