مركز الدعم الأكاديمي بجامعة القناة يستعرض خطة عمله للعام 2024-2025

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تسعى دائمًا إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة تهدف إلى دعم الطلاب على مختلف المستويات، من خلال تعزيز الإبداع، وتقديم الدعم الأكاديمي، وتوفير خدمات إرشادية فعالة.

جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماع مركز الدعم الأكاديمي برئاسة الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مع أعضاء مركز الدعم الأكاديمي.



جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

أهمية مركز الدعم الأكاديمي

في كلمته خلال الإجتماع، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم أن مركز الدعم الأكاديمي يُعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق رؤية الجامعة نحو تقديم خدمات شاملة تدعم الطلاب المتفوقين والمبتكرين، وتساعد الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والمتعثرين على تحقيق تطلعاتهم الأكاديمية.

تكثيف الأنشطة الأكاديمية

وأضاف أن العام الجامعي 2024-2025 سيشهد تكثيف الأنشطة الأكاديمية والإرشادية لتعزيز الصحة النفسية للطلاب، مع التركيز على منهجية عمل محدثة تُسهم في تطوير قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم.

تناول عدة محاور رئيسية

من جانبه، أشار الدكتور محمد يس، مدير مركز الدعم الأكاديمي، إلى أن الاجتماع تناول عدة محاور رئيسية، منها وضع خطة عمل متكاملة للعام الجامعي الجديد، وتحديد منهجية العمل داخل المركز، بالإضافة إلى مناقشة التحضيرات لمؤتمر البحوث الطلابية المقبل.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

تنظيم يوم تعريفي بالكليات

كما تم الاتفاق على تنظيم يوم تعريفي بالكليات حول مركز الإرشاد النفسي، بهدف تعريف الطلاب بالخدمات التي يقدمها المركز وكيفية الاستفادة منها.

شهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس إدارة المركز، الذين يمثلون مختلف الكليات والإدارات بالجامعة، حيث تضمنت لجنة إعداد الدورات التدريبية والمؤتمرات السنوية البحوث والإبداع كلًا من الدكتورة مروة إبراهيم سعد الدين، الأستاذ المساعد بكلية العلوم، والدكتور باسم عبد الغني أحمد، المدرس بكلية التربية.

كما ضمت لجنة دعم الطلاب المتفوقين والمبتكرين الدكتورة سوزان علي محمد، المدرس بكلية العلوم، وشارك الدكتور محمد شكري خليل السيد، الأستاذ المساعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، ممثلًا عن لجنة دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بينما تولت الدكتورة ياسمينا كمال محمود، الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطري، الإشراف على لجنة دعم الطلاب المتعثرين.

وفي إطار تعزيز الصحة النفسية للطلاب، شاركت الدكتورة هبة أبو النجا، المدرس بكلية التربية، في لجنة متخصصة، إلى جانب الدكتورة سمر فتحي، مدير الإدارة العامة للخدمات الطبية بالجامعة.

كما ساهم كلٌ من إيهاب محمد عبد الصادق، مدير الإدارة العامة لشئون الطلاب، وعبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، في مناقشة آليات توزيع المهام والتنسيق بين الكليات.

اختُتم الاجتماع بوضع تصورات واضحة لتنفيذ أهداف المركز، حيث أكد الدكتور محمد عبد النعيم أهمية تضافر الجهود لتقديم خدمات شاملة ومتميزة تُلبي احتياجات الطلاب، مشددًا على دور الجامعة في خلق بيئة تعليمية داعمة تُسهم في تحقيق التميز الأكاديمي والاجتماعي.

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