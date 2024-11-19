ختام بطولة الدوري الرياضي بجامعة قناة السويس (صور)

اختتمت بطولة الدوري الرياضي التي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

المشرفون على البطولة

أقيمت البطولة تحت إشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، وبقيادة تنظيمية من عبدالله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد إمام، مدير إدارة النشاط الرياضي.

جانب من فعاليات الدورى،فيتو

جانب من فعاليات الدورى،فيتو

شهدت فعاليات البطولة منافسات قوية بين كليات الجامعة في ألعاب كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة اليد، وكرة السلة.



جاء اليوم الختامي ليعلن النتائج النهائية التي عكست تميز أداء الفرق المشاركة.

جانب من فعاليات الدورى،فيتو

جانب من فعاليات الدورى،فيتو

نتائج منافسات كرة القدم

حصلت كلية التجارة على المركز الأول بجدارة، بينما حلت كلية الزراعة في المركز الثاني، وجاءت كلية الطب البشري في المركز الثالث. أما في الكرة الطائرة، فقد تُوجت كلية الآداب بالمركز الأول، تلتها كلية الحاسبات والمعلومات في المركز الثاني، وكلية الزراعة في المركز الثالث.

لعبة كرة السلة واليد شبان

وأظهرت كلية الحاسبات والمعلومات تفوقًا كبيرًا بحصولها على المركز الأول، بينما جاءت كلية التجارة في المركز الثاني، وحصدت كلية الزراعة المركز الثالث. أما في كرة اليد (طلبة)، فقد كان الفوز من نصيب كلية التجارة التي حصدت المركز الأول، بينما جاءت كلية التربية الرياضية في المركز الثاني، وكلية الحاسبات والمعلومات في المركز الثالث.

جانب من فعاليات الدورى،فيتو

جانب من فعاليات الدورى،فيتو

جانب من فعاليات الدورى،فيتو

اختُتمت البطولة في أجواء احتفالية، حيث تم تكريم الكليات الفائزة وتوزيع الجوائز بحضور طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس. تعكس هذه البطولة حرص الجامعة على تعزيز النشاط الرياضي وتنمية روح التنافس الشريف بين الطلاب، بما يسهم في بناء شخصياتهم على المستويين البدني والنفسي.

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