الأحد 24 نوفمبر 2024
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محافظات

جامعة الإسماعيلية الأهلية تطلق معسكرا لصقل الجوالين ضمن مبادرة "بداية" (صور)

جانب من المعسكر،فيتو
جانب من المعسكر،فيتو

انطلقت فعاليات معسكر صقل المهارات التأهيلية للجوالين والجوالات بمركز التدريب الكشفي والإرشادي بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

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إعداد وتأهيل الكوادر الشابة

يهدف المعسكر إلى إعداد وتأهيل كوادر قيادية من الجوالين والجوالات، قادرة على تحمل المسؤولية وتوجيه الطاقات نحو كل ما يعود بالنفع والصالح على المجتمع. كما يُعد المعسكر جزءًا من جهود الجامعة لتوسيع نطاق مراكز التدريب الكشفية في الجامعات المصرية، بهدف تعزيز الحركة الكشفية وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب. 

 

جانب من المعسكر،فيتو
جانب من المعسكر،فيتو
جانب من المعسكر،فيتو
جانب من المعسكر،فيتو

أهمية المبادرات في بناء وتطوير الإنسان 

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، في كلمته، على أهمية هذه المبادرات في بناء الإنسان وتطوير قدراته، مشيرًا إلى دور الجامعة في تقديم الدعم الكامل للشباب من خلال برامج ومبادرات تعمل على تعزيز المهارات القيادية. 

جانب من المعسكر،فيتو
جانب من المعسكر،فيتو
جانب من المعسكر،فيتو
جانب من المعسكر،فيتو

التزام الجامعة بإعداد الأجيال 

ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن المعسكر يعكس التزام الجامعة بإعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل من خلال تعزيز الأنشطة الطلابية ذات البعد القيادي والمجتمعي. 


 

جانب من المعسكر،فيتو
جانب من المعسكر،فيتو
جانب من المعسكر،فيتو
جانب من المعسكر،فيتو
جانب من المعسكر،فيتو
جانب من المعسكر،فيتو

أُقيم المعسكر تحت إشراف الدكتورة غادة حداد، عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية، والدكتورة سهير أبو عيشة، أمين عام الجامعة، وبإشراف تنفيذي من الدكتور محمد عبد الهادي، منسق عام الأنشطة الطلابية، الذي أشار في كلمته إلى أهمية النشاط الكشفي في بناء شخصية الطلاب وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.

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