جامعة القناة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة هاينان الصينية (صور)

استقبل الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفدًا من جامعة هاينان الصينية برئاسة الدكتور جانج جى يو، رئيس الجامعة.

أبرز أعضاء الوفد

وضم الوفد الدكتورة يانج شى، نائب رئيس الجامعة، والدكتور يودينج، عميد كلية الزراعة، والدكتور شين جو، عميد كلية العلوم البحرية، والدكتور جانج يوليا نج، عميد كلية الهندسة، والدكتورة وانج نى، مديرة التعاون والتبادل الدولي بالجامعة الصينية.

توطيد العلاقات البحثية

هدف اللقاء إلى توطيد العلاقات العلمية والبحثية بين الجامعتين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم تنص على انضمام جامعة قناة السويس إلى رابطة الجامعات الاستوائية.

جانب من التوقيع،فيتو

جانب من التوقيع، فيتو

تأتي هذه الخطوة بمبادرة من جامعة هاينان والأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية الأعضاء.

أبرز الحضور خلال مراسم التوقيع

شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، والدكتور باسم الهادي السعيد، وكيل كلية الهندسة، تأكيدًا على عمق العلاقات بين الطرفين وأهمية الاتفاقية في دعم البحث العلمي والتدريب.

جانب من التوقيع،فيتو

جانب من التوقيع،فيتو

الدور الريادي لجامعة قناة السويس

وخلال اللقاء رحب الدكتور ناصر مندور برئيس جامعة هاينان والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن هذا التعاون بين جامعة قناة السويس وجامعة هاينان الصينية يؤكد على الدور الريادي للجامعتين في مواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس رؤية استراتيجية لتعزيز مكانتهما على الساحة الدولية.

كما أعرب جانج ي يو عن سعادته بهذا التعاون مع جامعة قناة السويس التي تتصدر الجامعات المصرية من حيث حجم التعاون مع الجانب الصيني، موضحا أن جامعة هاينان، الواقعة جنوب الصين، تُعد واحدة من أبرز الجامعات الحكومية الصينية، وتضم 45 ألف طالب و2800 عضو هيئة تدريس.

جانب من التوقيع،فيتو

جانب من التوقيع،فيتو

أكد الدكتور محمد سعد زغلول أن هذه الاتفاقية ستعزز تبادل الأبحاث خاصة في مجالي التغيرات المناخية وعلوم البحار، مشيرًا إلى أهمية التعاون الأكاديمي والبحثي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور محمد سعد أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي، ما يعزز من مكانة جامعة قناة السويس كواحدة من أبرز الجامعات المصرية ذات العلاقات الدولية المتميزة.

كما بحث الجانبان سبل التعاون في مجال الزراعة والهندسة، حيث تقدم جامعة هاينان برامج متنوعة تشمل العلوم، الزراعة، الهندسة، الطب، الاقتصاد، الفلسفة، والقانون، مما يجعلها في صدارة التصنيف الأكاديمي للجامعات الصينية.

جانب من التوقيع،فيتو

تقديم شرح وافي عن كلية الزراعة

وقام الدكتور محمود فرج عميد كلية الزراعة بتقديم شرح وافي عن كلية الزراعة وبرامجها وأقسامها المختلفة، فيما قدم الدكتور باسم الهادي عرضا لبرامج كلية الهندسة وأقسامها.

وفي نهاية اللقاء قام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بإهداء رئيس جامعة هاينان درع جامعة قناة السويس تعزيزًا للتعاون بين الجانبين.

وتوجه الوفد الصيني لزيارة الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية يرافقهم الدكتور تامر نبيل عميد الكلية، حيث سيعقدون لقاءات مع الأساتذة والباحثين لمناقشة تأثيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على التنمية الزراعية، بالإضافة إلى سبل مواجهة تدهور الأراضي الزراعية وتآكل المنشآت نتيجة التغيرات المناخية.

تُعد رابطة الجامعات الاستوائية منصة دولية لدعم التعاون العلمي والبحثي، وتركز على مواجهة التحديات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تضم الرابطة 41 جامعة من دول مثل الصين، مصر، البرازيل، كينيا، جنوب أفريقيا، وأوغندا، وتعمل على تبادل الخبرات بين أعضائها في مختلف المجالات.

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