الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة القناة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة هاينان الصينية (صور)

جانب من التوقيع،
جانب من التوقيع، فيتو

 استقبل الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفدًا من جامعة هاينان الصينية برئاسة الدكتور جانج جى يو، رئيس الجامعة.  

جامعة القناة تُنظم برنامجا تدريبيا حول إنتاج الفيديو التعليمي (صور)

طلاب جامعة القناة يشاركون في محاضرة عن "تحقيق العدالة الذكية" (صور)

أبرز أعضاء الوفد 

 وضم الوفد الدكتورة يانج شى، نائب رئيس الجامعة، والدكتور يودينج، عميد كلية الزراعة، والدكتور شين جو، عميد كلية العلوم البحرية، والدكتور جانج يوليا نج، عميد كلية الهندسة، والدكتورة وانج نى، مديرة التعاون والتبادل الدولي بالجامعة الصينية. 

 

توطيد العلاقات البحثية 

 هدف اللقاء إلى توطيد العلاقات العلمية والبحثية بين الجامعتين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم تنص على انضمام  جامعة قناة السويس إلى رابطة الجامعات الاستوائية. 

جانب من التوقيع،فيتو
جانب من التوقيع،فيتو
جانب من التوقيع،فيتو
جانب من التوقيع، فيتو

 تأتي هذه الخطوة بمبادرة من جامعة هاينان والأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية الأعضاء. 

 

أبرز الحضور خلال مراسم التوقيع 

شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، والدكتور باسم الهادي السعيد، وكيل كلية الهندسة، تأكيدًا على عمق العلاقات بين الطرفين وأهمية الاتفاقية في دعم البحث العلمي والتدريب. 

جانب من التوقيع،فيتو
جانب من التوقيع،فيتو
جانب من التوقيع،فيتو
جانب من التوقيع،فيتو

الدور الريادي لجامعة قناة السويس 

وخلال اللقاء رحب الدكتور ناصر مندور برئيس جامعة هاينان والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن هذا التعاون بين جامعة قناة السويس وجامعة هاينان الصينية يؤكد على الدور الريادي للجامعتين في مواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس رؤية استراتيجية لتعزيز مكانتهما على الساحة الدولية.

كما أعرب جانج ي يو  عن سعادته بهذا التعاون مع جامعة قناة السويس التي تتصدر الجامعات المصرية من حيث حجم التعاون مع الجانب الصيني، موضحا أن جامعة هاينان، الواقعة جنوب الصين، تُعد واحدة من أبرز الجامعات الحكومية الصينية، وتضم 45 ألف طالب و2800 عضو هيئة تدريس. 

جانب من التوقيع،فيتو
جانب من التوقيع،فيتو
جانب من التوقيع،فيتو
جانب من التوقيع،فيتو

أكد الدكتور محمد سعد زغلول أن هذه الاتفاقية ستعزز تبادل الأبحاث خاصة في مجالي التغيرات المناخية وعلوم البحار، مشيرًا إلى أهمية التعاون الأكاديمي والبحثي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الدكتور محمد سعد أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي، ما يعزز من مكانة جامعة قناة السويس كواحدة من أبرز الجامعات المصرية ذات العلاقات الدولية المتميزة.

كما بحث الجانبان سبل التعاون في مجال الزراعة والهندسة، حيث  تقدم جامعة هاينان برامج متنوعة تشمل العلوم، الزراعة، الهندسة، الطب، الاقتصاد، الفلسفة، والقانون، مما يجعلها في صدارة التصنيف الأكاديمي للجامعات الصينية.

جانب من التوقيع،فيتو
جانب من التوقيع،فيتو

تقديم شرح وافي عن كلية الزراعة 

وقام الدكتور محمود فرج عميد كلية الزراعة بتقديم شرح وافي عن كلية الزراعة وبرامجها وأقسامها المختلفة، فيما قدم الدكتور باسم الهادي عرضا لبرامج كلية الهندسة وأقسامها.

 

وفي نهاية اللقاء قام الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بإهداء رئيس جامعة هاينان درع جامعة قناة السويس تعزيزًا للتعاون بين الجانبين.

 

وتوجه الوفد الصيني لزيارة الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية يرافقهم الدكتور تامر نبيل عميد الكلية، حيث سيعقدون لقاءات مع الأساتذة والباحثين لمناقشة تأثيرات المناخ وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على التنمية الزراعية، بالإضافة إلى سبل مواجهة تدهور الأراضي الزراعية وتآكل المنشآت نتيجة التغيرات المناخية.

 

تُعد رابطة الجامعات الاستوائية منصة دولية لدعم التعاون العلمي والبحثي، وتركز على مواجهة التحديات المناخية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تضم الرابطة 41 جامعة من دول مثل الصين، مصر، البرازيل، كينيا، جنوب أفريقيا، وأوغندا، وتعمل على تبادل الخبرات بين أعضائها في مختلف المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القناة جامعة قناة السويس الجامعة جامعة هاينان الصينية مذكرة تفاهم توقيع

مواد متعلقة

جامعة القناة تُنظم برنامجا تدريبيا حول إنتاج الفيديو التعليمي (صور)

طلاب جامعة القناة يشاركون في محاضرة عن "تحقيق العدالة الذكية" (صور)

جامعة القناة تطلق مبادرة "تمكين" لدعم ذوي الهمم (صور)

جامعة القناة تقدم خدمات طبية شاملة لأعضاء نقابة المعلمين بالإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

مصطفى شوبير يقود تشكيل منتخب مصر أمام بوتسوانا بتصفيات أمم إفريقيا

عيد ميلاد السيسي الـ70، أبرز المحطات واللحظات الفارقة في حياة الرئيس (صور)

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

قفزة جديدة، سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

قرار جديد من طاهر محمد طاهر بعد تألقه مع الأهلي والمنتخب

زغلول صيام يكتب: إلى الصقر والعالمي ومتعب: لا توجد حقوق تاريخية في عالم الكرة.. وهل ينجح أبوريدة بعد أن حقق المعادلة الصعبة؟!

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

التعليم توضح حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل

منوعات

المزيد

مركبة بروجريس الروسية تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

كلب ينقذ سائحا تائها من الموت في جبال البيرو

إيلون ماسك يعد بإنقاذ أمريكا من الإفلاس

قصواء الخلالي تكشف عن مشاركتها للمصور العالمي ماريو تيستينو في جولته بمصر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

3.630 ألف دولار سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بالثانوي العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأمطار في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

الإفتاء توضح الأعمال المستحبة عند سماع صوت الرعد ورؤية البرق

تفسير حلم السرقة في المنام وعلاقته بعدم القدرة على اتخاذ قرار حاسم

المزيد
الجريدة الرسمية