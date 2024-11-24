الأحد 24 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

طوارئ في محافظة القاهرة استعدادا للأمطار

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو
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أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه تم رفع درجة الاستعداد للتعامل مع التغيرات الجوية التي تشير لسقوط أمطار خلال اليوم طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما تم نشر الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى أحياء القاهرة المختلفة.

وأكد محافظ القاهرة أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها جميع الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار.  

 

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وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.

محافظ القاهرة: الاستجابة السريعة لأي بلاغات

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة لمتابعة إجراءات التعامل الفوري مع أى طارئ لضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى من المواطنين.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية  الأسبوع الجاري، اعتبارًا من اليوم الأحد، وتتمثل التقلبات الجوية فى انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك نشاط للرياح بقيم تتراوح من 40:50 كم في الساعة على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ويكون هناك نشاط  للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى تمتد إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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