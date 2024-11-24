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أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 24-11-2024 في مصر

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم الأحد، ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للبرودة  على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

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الأرصاد الجوية: طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، وعلى السواحل الشمالية.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 22

العاصمة الإدارية: الصغرى 14 والعظمى 23

6 أكتوبر: الصغرى 14 والعظمى 23

بنها: الصغرى 15 والعظمى  22

الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 19

العلمين الجديدة: الصغرى 14 والعظمى 20

مطروح: الصغرى 15 والعظمى 20

سيوة: الصغرى 12   والعظمى 23

كاترين الصغرى 06 والعظمى 19

بورسعيد الصغرى 15 العظمى 20

الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 21

الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى  21

السويس: الصغرى 14 والعظمى 22

شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 26

الغردقة الصغرى 18 والعظمى 28

الفيوم: الصغرى 14  والعظمى 22

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 23

المنيا: الصغرى 12 والعظمى 23

أسيوط الصغرى 13 والعظمى 25

سوهاج الصغرى  14 والعظمى 28

الأقصر الصغرى 14 والعظمى 30

أسوان: الصغرى 15 والعظمى 28

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية الأسبوع الجارى، اعتبارا من اليوم الأحد، وتتمثل التقلبات الجوية فى انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4:5 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك  نشاط للرياح بقيم تترواح من 40:50كم فى الساعة على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس

ويكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحرى تمتد  إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة
 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالسواحل الغربية للبحر الأبيض المتوسط وهم " مطروح، الاسكندرية، البحيرة"،حيث تصل سرعة الرياح من 60: 85 كم فى الساعة,ويصل ارتفاع الأمواج من4:6 متر


كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالسواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط وهم " كفر الشيخ،دمياط، بورسعيد، العريش، رفح "،حيث تصل سرعة الرياح من 50: 70 كم فى الساعة,ويصل ارتفاع الأمواج من4:5 متر.

تحذير من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة,ويصل ارتفاع الأمواج من 3:4 متر.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية هذه المحافظات باتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار المترتبة على اضطراب حركة الملاحة البحرية.

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