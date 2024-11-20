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محافظات

"محافظ دمياط" يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس تحسبًا لمواجهة الأمطار

الدكتور أيمن الشهابي
الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط

رفع الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، درجة الاستعداد القصوي بجميع مدارس المحافظة، استعدادًا للتنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية فيما يتعلق بظروف الطقس واحتمالية هطول أمطار، وذلك وفقا لخطة واستراتيجية محددة لمجابهة أي تداعيات محتملة.

 

غرفة عمليات لمواجهة أحوال الطقس والأمطار بتعليم دمياط

 

وبدوره تم تفعيل غرفة العمليات بديوان المديرية وغرف العمليات بالإدارات التعليمية بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وتجنبا لتعرض الطلبة أو العاملين لأي مخاطر أثناء الأمطار، وجه وكيل الوزارة بعدد من النقاط التي جاءت كالتالي:

١- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول، حال سقوط المطر، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات، والتأكد من فصله في نهاية اليوم الدراسي أثناء الخروج من المدرسة.

٢- عدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار.

٣-اغلاق جميع النوافذ والأبواب ومداخل المدرسة والتأكد من خروج جميع الطلاب والعاملين.

٤- إزالة جميع الرواكد بأنواعها (خشبية حديدية) من أفنية المدارس والأدوار والاسطح واتخاذ ما يلزم التخلص منها بالطرق الصحيحة.

٥- التأكد من إغلاق جميع صنابير المياه وإحكام غلق البلوعات، وتسليك مصارف مياه الأمطار من الأسطح والعمل علي عدم تجمع المياه على الأسطح وفناء المدرسة.

٦- تشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث طبقا للقرار الوزاري 262 الخاص بمهام مدير المدرسة.

٧- قيام الإذاعة المدرسية بعمل توعية للمجتمع المدرسي بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة وكيفية تجنب المخاطر خصوصًا في الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، كالقرى والنجوع.

٨- ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأي ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجه السرعة.

٩- العمل علي توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للطلبة والعاملين في المدارس، من خلال توفير الإجراءات الاحترازية تجنبًا للمخاطر الناجمة عن هطول الأمطار أو الرياح الشديدة التي تصاحبها، وما تشكله من أخطار على سلامة الطلبة والعاملين في المدارس.

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التربية والتعليم الدكتور أيمن الشهابي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بديوان عام المحافظة هيئة الارصاد الجوي درجة الإستعداد القصوى رفع درجة الاستعداد القصوي غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة محافظ دمياط ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم

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