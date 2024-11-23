السبت 23 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ الشرقية يعلن رفع حالة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس

محافظ الشرقية , فيتو
محافظ الشرقية , فيتو

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة والمرافق والمديريات الخدمية لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وإحتمالية سقوط الأمطار على أنحاء المحافظة وذلك بدءًا من غدًا الأحد حتى يوم الثلاثاء القادم وفقًا للبيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية..

أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على بالوعات الصرف، للتأكد من تصريفها لمياه الأمطار وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة، والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصًا على سلامة المواطنين.

محافظ الشرقية يعلن الطوارئ استعدادا لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار

وأكد محافظ الشرقية على الانعقاد الدائم لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الرئيسية بالديوان العام على مدار الـ ٢٤ ساعة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والأحياء، وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفورى وحلها فى أسرع وقت.

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