طريقة عمل عيش الشوفان في البيت، بأقل التكاليف

طريقة عمل عيش الشوفان، في البيت من وصفات العيش المناسبة لكل من يتبع نظاما غذائيا لإنقاص الوزن، وهو من الوصفات سهلة التحضير في البيت، خاصة أنه لا يباع في المحلات والأفران، فتبحث النساء عن طريقة عمل عيش الشوفان في البيت.

وطريقة عمل عيش الشوفان، يعد من الطرق سهلة التحضير، ودائما يقدم الشيفات طريقة عمل عيش الشوفان، بأسهل خطوات، وأسرع وقت، بأقل مجهود، وأقل تكلفة.



وتقدم الشيف إلهام فتحي طريقة عمل عيش الشوفان، لكل ست تبحث عن طريقته، لحياة صحية، بدلا من انواع الخبز عالية السعرات الحرارية، كما أنه سهل التحضير وطعمه لذيذ.



مقادير عمل عيش الشوفان في البيت



عيش الشوفان

كوب شوفان

2 كوب دقيق قمح كامل

ثلث كوب سكر بنى

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

معلقة خميرة

¾ كوب ملعقة ملح

ربع كوب زيت

بيضة

كوب ونصف لبن رايب أو زبادى خالى الدسم

طريقة عمل عيش الشوفان في البيت



قومى بتسخين الفرن، ثم قومى برش صينية بالزيت.

فى طبق عميق اخلطي الشوفان والدقيق والسكر البنى والبيكنج بودر والملح، وقومى بخلط المكونات بالزيت.

فى طبق عميق آخر اخلطي البيض مع اللبن الرايب بالمضرب السلك، واحفظى ملعقة واحدة من خليط اللبن والبيض لدهن وجه الخبز.

قومى بخلط اللبن الرايب والبيض إلى المكونات الجافة.

قلبى جيدًا المكونات حتى تكون عجينة طرية.

قومى بعجن العجينة جيدًا على سطح نظيف مرشوش بالدقيق، واتركيها لتتخمر.

ضعى الخبز فى صينية الخبز المرشوشة بالزيت.

ادهنى الوجه بملعقة اللبن الرايب والبيض، ورشى على الوجه رقائق الشوفان.

قومى بخبز المكونات 30-35 دقيقة في درجة حرارة 200، حتى يصبح وجه الخبز ذهبى اللون.

طريقة عمل عيش الكيتو دايت



عيش الكيتو دايت

عيش الكيتو من أشهر أكلات الريجيم، وتقدم الشيف داليا شبانة خبيرة الطهي، طريقة عمل عيش الكيتو دايت في البيت، بطريقة سهلة وطعم رائع.



مقادير عيش الكيتو دايت:

٢٠٠ جرام جبن موتزريلا مبشور

٢٠٠ جرام دقيق اللوز

٢ بيضة كبيرة

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

٢ مربع جبنة كيرى

طريقة عمل عيش الكيتو دايت في البيت:

•في طاسة تيفال نضع جبن الموتزريلا، وعلى نار هادئة يقلب باستمرار حتى يمط كليا، ثم نضيف الجبن الكيري ونقلب مرة اخرى حتى يصبح عجينا.

•في وعاء العجن نضيف مزيج الجبن ز مقدار دقيق اللوز مع البيكنج بودر والبيض، ونخلط جيدا حتى يكون عجين متماسك، اذا احتاج المزيج لمزيد من دقيق اللوز نضيف.

•يمكن إضافة حبوب حسب رغبتكم "في هذه الوصفة تم إضافة بذور الشيا وحبة البركة وبذور الكتان على الوجه.

•يخبز في فرن ساخن مسبقًا على حرارة ٢٠٠ درجة لمدة ٢٥ دقيقة او حسب الفرن الخاص بكِ.

طريقة عمل عيش التورتيلا، في البيت

خبز التورتيلا

طريقة عمل عيش التورتيلا في البيت، من الوصفات التي ستوفر في الميزانية بشكل كبير، لأنه يباع بأسعار مرتفعة، في حين أن عمله في البيت لن يكلف الكثير، فيمكنك عمل كمية كبيرة من عيش التورتيلا، وتخزينه في الفريزر، بمبلغ أقل بكثير من شرائه جاهزا.



ويقدم الشيف محمد شحاتة، طريقة عمل عيش التورتيلا، بخطوات بسيطة ونتيجة مضمونة.

مقادير عمل عيش التورتيلا

2 ونص كوب دقيق

معلقة كبيرة خميرة

معلقة صغيرة سكر

1 ملعقة صغيرة الملح

1 كوب ماء نأخذ منه الكمية المناسبة بالتدريج للعجن

3/4 كوب سمنة سايحة او زبدة سايحة أو زيت





طريقة عمل عيش التورتيلا في البيت

ندوب الخميرة فى ربع كوب ماء مع معلقة السكر ونتركها عشر دقائق حتى تختمر فى الكوب

نقلب الدقيق مع السمنة جيدا ونضيف عليهم باقى المكونات كلها ونضيف الماء المذاب فيه الخميرة وتعجن عشر دقائق، أو حتى تصير عجينه متماسكه طريه وبتمط فى ايدينا من غير ما تتشقق

نغطيها بقطعة قماش ونتركها ترتاح حوالى ساعة.

ثم بعد ذلك نكورها كور صغيرة نفردها بالمردنة (النشابة) ونسويها على النار فى طاسة تيفال

تنزل على نار عالية لمدة دقيقة ثم نقلل النار لمتوسطة ونقلبها بعد ٣ دقائق على الوجه الآخر.

يمكنك إستخدام خبز التورتيلا مع الشاورما أو تعملوا فيه حشوات كريب أو كاساديا او تاكو مكسيكي.

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