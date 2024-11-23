حكام مباريات غد الأحد في ختام الجولة الثالثة بالدوري الممتاز

الدوري الممتاز، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري برئاسة ياسر عبد الرؤوف، أسماء حكام مباريات غد الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.. وجاءت على النحو التالي:

مباراة الإسماعيلي ضد بتروجيت

تنطلق مباراة الإسماعيلي ضد بتروجيت في الخامسة مساءا، ويستضيفها استاد الإسماعيلية، ويديرها الحكم الدولي أمين عمر

مباراة مودرن سبورت ضد زد إف سي

تنطلق مباراة مودرن سبورت ضد زد إف سي في الثامنة مساءا، ويستضيفها استاد السلام، ويديرها الحكم طارق مجدي

مباراة حرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا

تنطلق مباراة حرس الحدود ضد سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساءا، ويستضيفها استاد حرس الحدود بالإسكندرية.

طلب ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام، من اتحاد الكرة ضرورة وضع حكم ثالث في غرفة تقنية الفار بمباريات الدوري الممتاز.

وجاء طلب ياسر عبدالرؤوف بعد سلسلة الأخطاء التحكيمية التي تقررت من غرفة الفار في مباريات الدوري وصعوبة إعادة الكثير من اللقطات في المباريات.

ورفض مجلس إدارة اتحاد الكرة، طلب رئيس لجنة الحكام بسبب عدم وجود ميزانية كافية لتواجد حكم ثالث للفار فضلا عن اقتراب المجلس للرحيل عن الجبلاية وتسليم المهمة لمجلس جديد.

وعقدت لجنة الحكام باتحاد الكرة، دورة الصقل لمخرجي ومصوري التلفزيون المصري، بحضور أكثر من ٣٥ مخرجا ومصورا، وتضمنت الدورة أبرز المستجدات الخاصة بتقنية الـ VAR، وذلك بالاتفاق بين الهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد المصري لكرة القدم، وبعد التواصل مع السيد محمد إبراهيم المشرف العام على البرامج الرياضية وكذلك وفقا لخطة لجنة الحكام.

واتفقت اللجنة على ﻿اجتماع فني بين طاقم التحكيم ومخرج أي مباراة قبل انطلاقها بساعتين للتنسيق بشأن كيفية التعاون أثناء المباراة.

كما تم ﻿توحيد إصدار صورة التسلل بتقنية الخطوط لفترة زمنية تتيح للمشاهد رؤية القرار.

واتفقت على ﻿أن يكون إحماء اللاعبين خلف الكاميرات المتواجدة خلف المرمى و﻿أن تكون الإعادات وفقا لبروتوكول الـ VAR.

كما أعلنت اللجنة مراعاة أن يكون تمركز الكاميرات بزوايا معينة لتغطية مساحات معينة وفقا لبروتوكول ورؤية المخرج لمساعدة حكام الـ VAR لتأدية مهامهم.

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم

وكانت لجنة الحكام الرئيسية قد اتخذت في اجتماعها الأول بتشكيلها الجديد برئاسة ياسر عبد الرؤوف مجموعة من القرارات الهامة بغرض الارتقاء بمستوى الحكام وتطوير منظومة التحكيم على النحو التالي:

إقامة معسكر إعداد فني لحكام النخبة في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر بأحد فنادق القاهرة يتضمن:

محاضرات نظرية تحتوي على أحدث التطبيقات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"

تدريبات عملية تشمل محاكاة لمواقف تحكيمية من المباريات باستخدام تقنية VAR (بتواجد عربة VAR وكاميرات تصوير).

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