أول قرار من جوميز بعد خسارة الزمالك من المصري

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز استئناف التدريبات غدًا الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات بعد مباراة المصري التي أقيمت اليوم باستاد الجيش في برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.

وفاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره الزمالك بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل محمد الشامي هدف المصري البورسعيدي في شباك الزمالك بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

مباراة الزمالك والمصري

وشهدت أول ربع ساعة من المباراة تبادل سيطرة فريقي الزمالك والمصري على الكرة لكن دون خطورة حقيقية.

وكاد ميدو جابر أن يبصم على هدف المصري الأول بتسديدة قوية في الدقيقة 24 ولكن تصدى لها عواد ببراعة شديدة.

وفي الدقيقة 30 تعرض شيكابالا للإصابة ليخرجه جوميز ويدفع بـ كونراد ميشالاك.

وسجل محمد الشامي هدف المصري البورسعيدي في شباك الزمالك بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وأجرى جوميز تبديلا مع انطلاق الشوط الثاني بنزول زيزو وخروج مصطفى شلبي املا في تعديل النتيجة.

وسيطر الزمالك على الكرة خلال مجريات الشوط الثاني ولكن دون خطورة حقيقية، فيما لعب المصري على الهجمات المرتدة والتي كانت تشكل خطرا على مرمى عواد.

جماهير الزمالك تدعم عضو مجلس الإدارة في مباراة المصري

وحرصت جماهير الزمالك المتواجدة باستاد الجيش ببرج العرب، على دعم محمد طارق عضو مجلس الإدارة خلال مواجهة المصري البورسعيدي المقامة حاليًا في مسابقة الدوري الممتاز.

ورفعت جماهير الزمالك لافتة أثناء المباراة مكتوب عليها: "ابن الزمالك الصادق.. سلامتك يا طارق".

وكان عضو مجلس الزمالك تعرض للإصابة بعد حريق منزله منذ عدة أيام ويتواجد حاليًا بإحدى مستشفيات القاهرة للعلاج.

تشكيل الزمالك أمام المصري

وبدأ الزمالك مباراة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد مصطفى "زيزو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وحسام أشرف.

الزمالك

تشكيل المصري أمام الزمالك

فيما بدأ المصري مباراة الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جاد

في خط الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – حسن علي

في خط الوسط: محمود حمادة – محمد مخلوف – عبد الرحيم دغموم

في خط الهجوم: محمد الشامي – صلاح محسن – ميدو جابر

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