أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يسقط في فخ الخسارة أمام المصري.. منتخب الناشئين يكتسح ليبيا 7-1 ويتأهل رسميا لأمم إفريقيا.. وتوتنهام يهزم مان سيتي برباعية نظيفة في البريميرليج

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

فاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره الزمالك بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

فاز فريق توتنهام هوتسبير على مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 0/4، في المباراة التي جرت على ملعب الاتحاد، مساء اليوم السبت، في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

دوري أبطال إفريقيا، عقد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة مع لاعبي الأهلي عقب التعثر أمام الاتحاد السكندري بالتعادل أمس بهدف لكل فريق في الدوري الممتاز.

منتخب الناشئين، حقق منتخب مصر للناشئين فوزا كبيرا على حساب نظيره منتخب ليبيا، بسبعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الختامية بدورة شمال إفريقيا للناشئين المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة، التي تقام في كوت ديفوار العام المقبل.

توفي خال محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق اليوم السبت.

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسرة الراحل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، والذي وافته المنية بعد سقوطه في الملعب خلال مباراة القزازين بدوري القسم الثاني، نتيجة أزمة قلبية.

اتحاد الكرة، طلب ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام، من اتحاد الكرة ضرورة وضع حكم ثالث في غرفة تقنية الفار بمباريات الدوري.

دوري أبطال إفريقيا، يدرس مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إعادة بيرسي تاو إلى التشكيل الأساسي في مباراة ستاد أبيدجان الثلاثاء القادم في مستهل مشوار الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

منتخب الناشئين، نجح منتخب مصر الناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، في التأهل بجدارة وإستحقاق لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار أوائل العام المقبل 2025، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها قطر في نفس العام.

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه من السهل جدًا تحليل مباراة المصري التي خسرها فريقه بهدف دون رد في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

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