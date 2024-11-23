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رياضة

الكاس يقود منتخب الناشئين لأمم إفريقيا بعد غياب 14 عاما

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، نجح منتخب مصر الناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، في التأهل بجدارة وإستحقاق لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، المقرر إقامتها في كوت ديفوار أوائل العام المقبل 2025، والمؤهلة لبطولة كأس العالم للناشئين التي تستضيفها قطر في نفس العام.

وتوج منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بدورة شمال إفريقيا تحت 17 سنة بعدما تصدر قمة الترتيب برصيد 9 نقط يليه المنتخب المغربي في المركز الثاني بـ8 نقاط.

منتخب مصر يفوز على ليبيا 

وحقق منتخب مصر للناشئين فوزا كبيرا على حساب نظيره المنتخب الليبي بسبعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيري جيكو بالعاصمة المغربية، ضمن مواجهات الجول الأخيرة من تصفيات شمال إفريقيا تحت 17 عاما.

الفوز رفع رصيد منتخب الناشئين إلى 9 نقاط، بعدما حقق الفوز في ثلاث مباريات على حساب الجزائر وتونس وليبيا، فيما خسر مباراته الأولى أمام المغرب بخماسية مقابل هدف.

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو
الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

 

آخر مشاركة لمنتخب مصر في نهائيات أمم إفريقيا

وكانت أخر مرة تشهد مشاركة منتخب الناشئين المصري في بطولة أمم إفريقيا في نسخة 2011 والتي أقيمت في رواندا.

4 منتخبات تتأهل لنهائيات كأس العالم للناشئين

وتتأهل المنتخبات الأربع أعضاء المربع الذهبي في بطولة أمم إفريقيا مباشرة لنهائيات مونديال قطر للناشئين تحت 17 سنة، والتي تقام في العام المقبل، علمًا بأن مصر شاركت مرتين فقط في كأس العالم الأولى عام 1987 في كندا والثانية 1997 في مصر.

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أول تعليق من أحمد الكاس بعد الهزيمة بخماسية أمام المغرب

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