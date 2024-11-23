السبت 23 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الناشئين يكتسح ليبيا 7-1 ويتأهل رسميا لأمم إفريقيا

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، حقق منتخب مصر للناشئين فوزا كبيرا على حساب نظيره منتخب ليبيا، بسبعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الختامية بدورة شمال إفريقيا للناشئين المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة، التي تقام في كوت ديفوار العام المقبل.

سجل حمزة عبد الكريم الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 5، ثم عزز منتخب مصر تقدمه بهدف ثان عن طريق محمد حمد.

وانتفض المنتخب المصري هجوميا مع انطلاق الشوط الثاني، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق محمد حمد في الدقيقة 47 وحمزة عبد الكريم في الدقيقة  53 وبلال عطية في الدقيقة 63، وتمكن بلال عطية من تسجيل الهدف السابع والثالث له “هاتريك” في الدقيقة 92.

ثم نجح المنتخب الليبي في خطف هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 70.

بهذا الفوز انتزع منتخب مصر بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا للناشئين بكوت ديفوار رفقة نظيره المنتخب المغربي.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، تشكيلة الفريق لمواجهة نظيره المنتخب الليبي.

تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام ليبيا

منتخب الناشئين يرفع شعار “أكون أو لا أكون”

 ودخل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس مباراة اليوم أمام ليبيا، رافعا شعار “أكون أو لا أكون”، خاصة أن الفوز وحده يضمن للفراعنة الصغار التأهل لبطولة أمم إفريقيا، وبالتالي استمرار مسيرة الفريق خلال الفترة المقبلة، والسعي لتحقيق الحلم الأكبر، وهو المنافسة على انتزاع أحد بطاقات التأهل لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة.

منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

وفي حال التعادل سيكون منتخب مصر  حجز أيضا بطاقة التأهل لأمم إفريقيا، لأنه سيرفع رصيده إلى 7 نقاط متساويا مع تونس 7 نقاط، ولكن المواجهات المباشرة في صالح مصر، كما أن تونس “باي” في هذه الجولة واستنفذت مبارياتها الأربع في الدوري. 

 

في المقابل، تعتبر المباراة تحصيل حاصل بالنسبة لمنتخب ليبيا، حيث ودع التصفيات بعدما خسر مبارياته الثلاث الأولى ولم يحصد أي نقاط، ولكنه يسعى لحفظ ماء الوجه.

منتخب الناشئين يختتم تحضيراته

اختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، استعداداته لمواجهة منتخب ليبيا غدًا السبت، في ختام تصفيات شمال إفريقيا.

وتم تقسيم تدريبات اليوم على مرحلتين، الأولى اشتملت بعض التدريبات البدنية الخفيفة، ثم تقسيمة لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية.

 

ونجح منتخب مصر في الفوز خلال آخر مواجهتين على منتخبي الجزائر وتونس.

 

منتخب مصر يحقق ريمونتادا مثيرة أمام تونس

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، فوزا صعبا على حساب نظيره التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما بالعاصمة المغربية ضمن منافسات تصفيات شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الناشئين منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 أحمد الكأس منتخب ليبيا حمزة عبد الكريم محمد حمد بلال عطية

مواد متعلقة

منتخب الناشئين يتقدم 2-0 على ليبيا بالشوط الأول في دورة شمال إفريقيا

تشكيل منتخب الناشئين لمواجهة ليبيا في تصفيات شمال إفريقيا

منتخب الناشئين 2008 يواجه ليبيا اليوم لحسم بطاقة التأهل لأمم إفريقيا

أول تعليق من أحمد الكاس بعد الهزيمة بخماسية أمام المغرب

الأكثر قراءة

الموت يفجع محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق

لغز وفاة الملحن محمد رحيم، تفاصيل تحقيقات الـ 15ساعة لكشف غموض الواقعة، شقيقه يؤكد وجود شبهة جنائية، ومصير الجثمان معلق بين الإعلان عن الجنازة والتأجيل

محامي ضحية عمرو دياب يكشف مفاجأة عن المطرب

تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، سبب غياب مي عز الدين عن جنازة والدتها

اتحاد الكرة يرفض مطلب لـ ياسر عبدالرؤوف بشأن حكام الفار

شيكابالا يقود هجوم الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز

مصرع وإصابة 18 شخصًا فى حادث تصادم بطريق أسيوط الصحراوي الغربي

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

منوعات

المزيد

طائر المينا يثير الذعر في الجزائر، ما القصة؟

الإنسانية في أبهى صورها، مدرسة سعودية تحتفي بطالب فقد عائلته (فيديو)

دراسة تكشف تأثير شخصيات الحيوانات في القصص على مهارات الطفل العقلية

بعد زواج 17 عامًا، انفصال وزيرة خارجية ألمانيا وزوجها

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت بالبورصات العالمية

أسعار الفاكهة اليوم، الكمثرى تسجل 125 جنيهًا في سوق العبور

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم السبت بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

كيف رحل الملحن محمد رحيم؟.. وأسباب تأخر تصريح دفنه (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث النبوية، كنوز الأذكار تعرف عليها

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بالانتصار على الأعداء

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها بمناسبة سعيدة قادمة

المزيد
الجريدة الرسمية