منتخب الناشئين يكتسح ليبيا 7-1 ويتأهل رسميا لأمم إفريقيا

منتخب الناشئين، حقق منتخب مصر للناشئين فوزا كبيرا على حساب نظيره منتخب ليبيا، بسبعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الختامية بدورة شمال إفريقيا للناشئين المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة، التي تقام في كوت ديفوار العام المقبل.

سجل حمزة عبد الكريم الهدف الأول لمنتخب مصر في الدقيقة 5، ثم عزز منتخب مصر تقدمه بهدف ثان عن طريق محمد حمد.

وانتفض المنتخب المصري هجوميا مع انطلاق الشوط الثاني، ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق محمد حمد في الدقيقة 47 وحمزة عبد الكريم في الدقيقة 53 وبلال عطية في الدقيقة 63، وتمكن بلال عطية من تسجيل الهدف السابع والثالث له “هاتريك” في الدقيقة 92.

ثم نجح المنتخب الليبي في خطف هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 70.

بهذا الفوز انتزع منتخب مصر بطاقة التأهل لبطولة أمم إفريقيا للناشئين بكوت ديفوار رفقة نظيره المنتخب المغربي.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، تشكيلة الفريق لمواجهة نظيره المنتخب الليبي.

تشكيل منتخب مصر للناشئين أمام ليبيا

منتخب الناشئين يرفع شعار “أكون أو لا أكون”

ودخل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس مباراة اليوم أمام ليبيا، رافعا شعار “أكون أو لا أكون”، خاصة أن الفوز وحده يضمن للفراعنة الصغار التأهل لبطولة أمم إفريقيا، وبالتالي استمرار مسيرة الفريق خلال الفترة المقبلة، والسعي لتحقيق الحلم الأكبر، وهو المنافسة على انتزاع أحد بطاقات التأهل لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة.

منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

وفي حال التعادل سيكون منتخب مصر حجز أيضا بطاقة التأهل لأمم إفريقيا، لأنه سيرفع رصيده إلى 7 نقاط متساويا مع تونس 7 نقاط، ولكن المواجهات المباشرة في صالح مصر، كما أن تونس “باي” في هذه الجولة واستنفذت مبارياتها الأربع في الدوري.

في المقابل، تعتبر المباراة تحصيل حاصل بالنسبة لمنتخب ليبيا، حيث ودع التصفيات بعدما خسر مبارياته الثلاث الأولى ولم يحصد أي نقاط، ولكنه يسعى لحفظ ماء الوجه.

منتخب الناشئين يختتم تحضيراته

اختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، استعداداته لمواجهة منتخب ليبيا غدًا السبت، في ختام تصفيات شمال إفريقيا.

وتم تقسيم تدريبات اليوم على مرحلتين، الأولى اشتملت بعض التدريبات البدنية الخفيفة، ثم تقسيمة لتنفيذ بعض الجمل الفنية والخططية.

ونجح منتخب مصر في الفوز خلال آخر مواجهتين على منتخبي الجزائر وتونس.

منتخب مصر يحقق ريمونتادا مثيرة أمام تونس

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، فوزا صعبا على حساب نظيره التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما بالعاصمة المغربية ضمن منافسات تصفيات شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة.

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