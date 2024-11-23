توتنهام يفوز على مان سيتي برباعية نظيفة في الدوري الإنجليزي

فاز فريق توتنهام هوتسبير على مضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 0/4، في المباراة التي جرت على ملعب الاتحاد، مساء اليوم السبت، في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل جيمس ماديسون هدفين لفريق توتنهام في شباك مانشستر سيتي في الدقيقتين 13 و20، وأضاف بيدرو بورو الهدف الثالث في الدقيقة 52، وجونسون سجل الرابع في الوقت بدل الضائع للمباراة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام توتنهام

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش.

خط الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – مانويل أكانجي – جوشكو جفارديول.

خط الوسط: ريكو لويس – إلكاي جوندوجان – برناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافينيو – إيرلينج هالاند – فيل فودين.

تشكيل توتنهام لمباراة مانشستر سيتي

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو - رادو دراجوشين – بين دافيز – ديستني أودوجي.

خط الوسط: بابي سار – بيسوما – جيمس ماديسون.

خط الهجوم: كولوسيفسكي – دومينيك سولانكي – سون هيونج مين.

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