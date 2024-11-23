الموت يفجع محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق

توفي خال محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق اليوم السبت.

وكتب أبو تريكة عبر صفحتة علي فيسبوك " رحم الله خالي فتحي وأسكنه فسيح جناته ورزق الله أولاده وبناته وأهله الصبر البقاء لله.

بطولات أبوتريكة مع الأهلي

ونجح الماجيكو محمد أبو تريكة في الفوز مع الأهلي بـ23 بطولة، بواقع 7 بطولات للدورى الممتاز إلى جانب بطولتين لكأس مصر و5 ألقاب لكأس السوبر المحلي و5 بطولات لدوري أبطال أفريقيا و4 بطولات لكأس السوبر الأفريقي إلى جانب مشاركته مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 5 مرات في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

وحصد تريكة مع الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو بالعام 2006.

بطولات أبو تريكة مع منتخب مصر

وشارك محمد أبو تريكة مع المنتخب الوطني في 100 مباراة دولية استطاع فيهم تسجيل 38 هدفا خلال مشواره مع الفراعنة.

وتوج أبو تريكة مع المنتخب الوطني ببطولتى كأس الأمم الأفريقية القاهرة عام 2006 وغانا عام 2008 ودورة حوض النيل عام 2011 التي أقيمت بالقاهرة.

كما فاز أبو تريكة مع المنتخب العسكري على بطولة كأس الأمم الأفريقية في عام 2005 الذي تأهل منها الفراعنة إلى كأس العالم العسكرية.

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