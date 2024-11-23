جوميز بعد الخسارة من المصري: لدي مشكلة في الفريق وحزين من الأداء

قال البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه من السهل جدًا تحليل مباراة المصري التي خسرها فريقه بهدف دون رد في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال المدير الفني: "هذه ليست أول مرة نبدأ فيها مباراة بدون شكل جيد أو طاقة، وبدون خلق فرص، وبالتأكيد هناك أخطاء وأعد الجماهير بأننا سنعمل على تصحيحها".

وتابع جوميز في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلًا: "الكرة مكسب وخسارة، ولكن لا يجب أن نخسر بسبب عدم بذل مجهود في الملعب، والأداء تحسن في الشوط الثاني، وخلقنا عدة فرص وحاولنا كثيرًا، ونسعى لتصحيح الأخطاء التي تسببت في خسارة اليوم من أجل تصحيح المسار".

وأضاف جوميز: "حزين جدًا من الطريقة التي لعبنا بها لقاء المصري في الشوط الأول، ولم نتمكن بسببها من خلق فرص، والدوري في الموسم الحالي سيكون أصعب كثيرًا ولا يجب أن يخسر الزمالك نقاطًا بسهولة".

وفيما يخص تعليقه على أداء التحكيم في لقاء اليوم قال جوميز:" لدي مشكلة أولًا في الفريق، وقبل أن اشتكي من التحكيم يجب أن أعالج الأخطاء في صفوف فريقي أولًا وبعدها أعلق على أداء التحكيم".

وتحدث المدير الفني عن عدم البدء بأحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق وقال: "كان أمامي خياران، الأول أن أبدأ المباراة بزيزو، وأقوم باستبداله بعد ذلك لأنه لاعب محترف عاد من الإصابة بشكل أسرع، وكان لابد من الاعتماد عليه في شوط واحد فقط حتى لا تتجدد إصابته، والخيار الثاني هو الدفع به في الشوط الثاني، ونفس الأمر بالنسبة لمصطفى شلبي لأننا في حاجة لخدمات اللاعبين بسبب ارتباط الفريق بمباراة مهمة في الكونفدرالية الأفريقية بعد 3 أيام".

وتابع قائلًا: "شيكابالا يعاني من إصابة بكدمة في الركبة والجهاز الطبي فضل تغييره، في حين أن ناصر ماهر لم يكن أنهى عملية الاستشفاء بعد العودة من المنتخب وقام بحركة بالكرة في الملعب تسببت في إصابته".

واختتم المدير الفني قائلًا: "البولندي كونراد ميشالاك يتحرك بشكل جيد وحاول عمل شكل هجومي بعد مشاركته، ولكن سوء الحظ اللي واجهه في اللقاء من الممكن أن يحدث مع أي لاعب".

وفاز فريق المصري البورسعيدي على نظيره الزمالك بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل محمد الشامي هدف المصري البورسعيدي في شباك الزمالك بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

مباراة الزمالك والمصري

وشهدت أول ربع ساعة من المباراة تبادل سيطرة فريقي الزمالك والمصري على الكرة لكن دون خطورة حقيقية.

وكاد ميدو جابر أن يبصم على هدف المصري الأول بتسديدة قوية في الدقيقة 24 ولكن تصدى لها عواد ببراعة شديدة.

وفي الدقيقة 30 تعرض شيكابالا للإصابة ليخرجه جوميز ويدفع بـ كونراد ميشالاك.

وسجل محمد الشامي هدف المصري البورسعيدي في شباك الزمالك بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وأجرى جوميز تبديلا مع انطلاق الشوط الثاني بنزول زيزو وخروج مصطفى شلبي أملا في تعديل النتيجة.

وسيطر الزمالك على الكرة خلال مجريات الشوط الثاني ولكن دون خطورة حقيقية، فيما لعب المصري على الهجمات المرتدة والتي كانت تشكل خطرا على مرمى عواد.

جماهير الزمالك تدعم عضو مجلس الإدارة في مباراة المصري

وحرصت جماهير الزمالك المتواجدة باستاد الجيش ببرج العرب، على دعم محمد طارق عضو مجلس الإدارة خلال مواجهة المصري البورسعيدي المقامة حاليًا في مسابقة الدوري الممتاز.

ورفعت جماهير الزمالك لافتة أثناء المباراة مكتوب عليها: "ابن الزمالك الصادق.. سلامتك يا طارق".

وكان عضو مجلس الزمالك تعرض للإصابة بعد حريق منزله منذ عدة أيام ويتواجد حاليًا بإحدى مستشفيات القاهرة للعلاج.

تشكيل الزمالك أمام المصري

وبدأ الزمالك مباراة المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومصطفى الزناري وأحمد محمود وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأحمد مصطفى "زيزو" وكونراد ميشالاك وسيف الجزيري وحسام أشرف.

الزمالك

تشكيل المصري أمام الزمالك

فيما بدأ المصري مباراة الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جاد

في خط الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – حسن علي

في خط الوسط: محمود حمادة – محمد مخلوف – عبد الرحيم دغموم

في خط الهجوم: محمد الشامي – صلاح محسن – ميدو جابر

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