منها الوفاة والعقم، المضاعفات والعلامات المبكرة للحمل خارج الرحم

عادةً ما تلتصق البويضة المخصبة ببطانة الرحم، ولكن في حالة الحمل خارج الرحم، وتنمو البويضة المخصبة خارج الرحم.

ويمكن أن يشمل ذلك مناطق أخرى مثل قناة فالوب، أو المبايض، أو في البطن، أو الجزء السفلي من عنق الرحم، الذي يقع فوق المهبل، وفي أكثر من 90% من الحالات، تلتصق البويضة بقناة فالوب، ويُسمى هذا بالحمل الأنبوبي، وفقًًا لموقع “WebMD” الطبي.

أعراض الحمل خارج الرحم

في البداية، قد لا تعاني السيدة من أي أعراض للحمل خارج الرحم المبكر، وقد تبدو هذه الأعراض مشابهة جدًا لأعراض الحمل الطبيعي، وقد تتأخر دورتك الشهرية وتشعر بعدم الراحة في البطن وحساسية في الثديين.

فقط حوالي نصف النساء اللاتي يعانين من الحمل خارج الرحم سيعانين من العلامات الرئيسية الثلاث: تأخر الدورة الشهرية، والنزيف المهبلي، وألم البطن.

تشمل العلامات المبكرة للحمل خارج الرحم ما يلي:

اضطراب المعدة والقيء

تقلصات حادة في البطن

ألم في جانب واحد من الجسم

دوخة أو ضعف

ألم في الكتف أو الرقبة أو المستقيم

علامات الحمل خارج الرحم الممزق

يمكن أن يتسبب الحمل خارج الرحم في انفجار قناة فالوب أو تمزقها، وتشمل الأعراض الطارئة الألم الشديد، مع أو بدون نزيف حاد.

يجب الاتصال الطبيب على الفور إذا كان لدي السيدة نزيف مهبلي غزير مع دوخة أو إغماء أو ألم في الكتف، أو إذا كانت تعاني من ألم شديد في البطن، وخاصة في جانب واحد.

متى تبدأ أعراض الحمل خارج الرحم؟

تتطور أعراض الحمل خارج الرحم عادة في وقت مبكر إلى حد ما من الحمل: بين الأسبوع الرابع والثاني عشر.

أسباب الحمل خارج الرحم

قد لا تعرف السيدة أبدًا سبب الإصابة بالحمل خارج الرحم، وقد يكون أحد الأسباب قناة فالوب التالفة، ويمكن أن تمنع البويضة المخصبة من الوصول إلى الرحم.

عوامل خطر الحمل خارج الرحم

من المرجح أن تتعرض السيدة للحمل خارج الرحم إذا كنت:

تدخنين السجائر

أكبر من 35 عامًا

أصبت بعدوى تنتقل بالاتصال الجنسي

أصبت بندبات نتيجة جراحة الحوض

أصبت بحمل خارج الرحم سابقًا

حاولت إجراء عملية ربط قناتي فالوب أو عكس ربط قناتي فالوب

خضعت لعلاجات الخصوبة مثل التلقيح الصناعي (IVF)

يمكن أن يحدث ذلك أيضًا إذا أصبحت حامل أثناء وجود جهاز داخل الرحم (IUD) لمنع الحمل.

مضاعفات الحمل خارج الرحم

أثناء الحمل خارج الرحم، يتم لف البويضة المخصبة في بنية يمكن أن تنمو لعدة أسابيع خارج الرحم، ولكن البنية تنفجر عادةً بين 6 و16 أسبوعًا.

ويمكن أن يتسبب الحمل خارج الرحم الممزق في نزيف حاد، وإذا لم يتوقف النزيف، فقد يبدأ الجسم في التوقف عن العمل بسبب فقدان الدم (صدمة نزفية)، وتزداد احتمالات الوفاة بسبب ذلك، وإذا تم علاجها قبل انفجارها، فنادرًا ما تؤدي إلى الوفاة.

إذا انفجرت البنية، فقد تتلف قناة فالوب التي كانت متصلة بها، وقد يزيل الطبيب قناة فالوب أثناء الجراحة.

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