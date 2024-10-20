قطع الأرحام، تعرف على عقوبة قاطعها

قاطع الأرحام، أن قاطع الرحم يغضب الله -تعالى- منه ويطرد من رحمته، ولذلك حذرنا الله تعالى من قطع الأرحام، وحثنا على صلة الرحم وجعلها من أعظم وسائل التقرب إليه عز وجل.

قطع الأرحام من الكبائر

أن الإساءة إلى الأرحام، أو التهرب من أداء حقوقهم صفة من صفات الخاسرين فلا يرفع لقاطع الرحم عمل ولا يقبله الله، وجزاؤه عدم دخول الجنة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة قاطع". (رواه البخاري ومسلم). يعني قاطع رحم.

قطع الأرحام

أن قطيعة الرحم شؤم في الدنيا، وضيق في الصدر، وبغض في قلوب الخلق، وكراهة في القربى، وتعاسة في أمور الحياة، وتعرض لغضب الله والطرد من رحمته.

وتكون الرحم والأمانة على جانبي الصِّراط تختطف من ضيعها فترديه في جهنّم، كما في الحديث الذي رواه مُسلم.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله خلقَ الخلقَ حتى إذا فرغَ منهم قامَت الرَّحِم فقالت: هذا مقامُ العائِذِ بك من القَطيعة. قال الله: نعم، أما ترضَين أن أصِلَ من وصَلَكِ، وأقطعَ من قطعَكِ؟ قالت: بلى. قال: فذاك لكِ»، ثم قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقرأوا إن شِئتُم: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ﴾ [محمد: 22، 23]»؛ رواه البخاري ومسلم.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضًا قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إن أعمالَ بني آدمَ تُعرضُ كلَّ خميسٍ ليلة الجُمعة، فلا يُقبَلُ عملُ قاطِعِ رَحِمٍ»؛ رواه أحمد.

وعن الأعمش قال: كان ابن مسعود - رضي الله عنه - جالِسًا بعد الصبح في حلقَةٍ، فقال: "أًنشُدُ الله قاطِعَ رَحِمٍ لمَّا قامَ عنَّا، فإنا نريدُ أن ندعُوَ ربَّنا، وإن أبوابَ السماء مُرتَجَة دون قاطعِ رَحِمٍ"؛ رواه الطبراني.

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثةٌ لا يدخُلون الجنة: مُدمِنُ الخمر، وقاطِعُ الرَّحِم، ومُصدِّقٌ بالسِّحر»؛ رواه أحمد والطبراني والحاكم.

قطع الأرحام من كبائر الذنوب، فيتو

عقوبة قاطع الرحم

1- من أعظم العقوبات التي يعاقب بها قاطع الرحم أن يحرم من دخول الجنة، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة قاطع". (رواه البخاري ومسلم). يعني قاطع رحم.

2- لا يرفع له عمل ولا يقبله الله: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم".(رواه أحمد).

لذلك فإن قاطع الأرحام له عقاب في الدنيا والآخرة.

صلة الأرحام في الشريعة الإسلامية

من المعلوم أن الله تعالى حث المؤمنين المستجيبين له سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلوا أرحامهم؛ فقال تعالى: {وَاتَّقُوُا اَللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ}. [النساء: 1]

ولا خلاف في أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية عظيمة؛ قال تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ}. [محمد: 22]

ومن هنا نعلم أن صلة الأرحام من الطاعات المهمة التي أمر بها رب العالمين عز وجل.