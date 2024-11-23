نجاح فريق طبي فى استئصال 20 ورما ليفيا من رحم فتاة بالدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة في الدقهلية عن نجاح فريق طبي بمستشفى ميت غمر فى استئصال ٢٠ ورما ليفيا متعدد الشكل والحجم مع المحافظة علي الرحم.

نجاح فريق طبى بمستشفى ميت غمر فى استئصال ٢٠ ورما

وأضاف وكيل الوزارة أن مستشفى ميت غمر استقبلت فتاة تعانى من نزيف مهبلي شديد ومتكرر لا يستجيب للعلاج وبعمل أشعة فوق صوتية تبين وجود أورام ليفية متعددة وتضخم بالرحم.

إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة

فيما أكد الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أنه،عقب إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، تم تجهيز المريضة للعمليات واستئصال الأورام.



وأعرب وكيل الوزارة عن تقديره للجهود المبذولة والمتميزة من الفريق الطبى بمستشفى ميت غمر متمنيا لهم المزيد من التوفيق.

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