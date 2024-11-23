تصيب 80% من النساء، أعراض وأسباب الأورام الليفية الرحمية

الأورام الليفية الرحمية هي أورام تنمو داخل الرحم أو فوقه، والأورام الليفية ليست سرطانية ونادرًا ما تتحول إلى سرطان، وتتكون من خلايا العضلات الملساء والأنسجة الأخرى التي تنمو داخل الرحم أو حوله.

ويصاب 80% من النساء بالأورام الليفية الرحمية بحلول سن الخمسين.

تظهر الأورام الليفية كورم واحد أو مجموعة من الأورام، ويمكن أن تتنوع أحجامها، بعضها صغير مثل البذرة، بينما يكون البعض الآخر كبيرًا مثل البطيخ.

لم يتوصل الأطباء إلى السبب الدقيق للأورام الليفية الرحمية، ولكنهم يعرفون أن الأورام تميل إلى النمو بشكل أكبر خلال السنوات التي يمكن فيها الحمل، وذلك لأن لديهم كميات عالية من هرموني الإستروجين والبروجسترون في الجسم في هذا الوقت، ويُعتقد أن هذه الهرمونات تلعب دورًا في نمو الأورام الليفية.

تتقلص الأورام الليفية عادة وتسبب أعراضًا أقل عندما تنخفض مستويات الهرمونات عند دخول سن اليأس، لكنها تنمو أحيانًا حتى بعد سن اليأس.

أنواع الأورام الليفية الرحمية

هناك عدة أنواع من الأورام الليفية الرحمية، وهي مصنفة حسب مكان وجودها وكيفية ارتباطها بالرحم.

الأورام الليفية داخل الجدار، وهي النوع الأكثر شيوعًا، وتنمو داخل الجدار العضلي للرحم.

الأورام الليفية تحت المخاطية، ويتطور هذا النوع تحت بطانة الرحم.

الأورام الليفية تحت المصلية، وتوجد على السطح الخارجي للرحم، ويمكن أن تنمو بشكل كبير وتتوسع في الحوض.

الأورام الليفية المعنقة، وهي النوع الأقل شيوعًا، وترتبط بالجزء الداخلي أو الخارجي من الرحم بساق، وهذا يجعلها تبدو مثل الفطر.

يمكن للطبيب استخدام اختبارات التصوير مثل التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لمعرفة نوع الأورام الليفية المصابة بها المريضة.

أعراض الأورام الليفية الرحمية

قد لا تسبب الأورام الليفية الرحمية أي أعراض، وخاصة إذا كانت صغيرة، ولكن قد تلاحظ المريضة:

ألم الدورة الشهرية

نزيف حاد أثناء الدورة الشهرية

نزيف بين الدورات الشهرية

انتفاخ البطن أو الشعور بالامتلاء

رغبة متكررة في التبول

صعوبة في التبول

ألم أثناء العلاقة الزوجية

آلام أسفل الظهر

إمساك

إفرازات من المهبل

بطن كبير قد تشبه الحامل

انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، ويسمى فقر الدم

يختلف ألم الأورام الليفية من شخص لآخر، وقد تشعر بثقل أو ألم خفيف أو تقلصات، وفي بعض الحالات، قد تشعر بألم حاد وطعني، ويمكن أن يحدث هذا عندما يكبر الورم الليفي الأكبر حجمًا جدًا بالنسبة لإمداده بالدم ويبدأ في التحلل.

يمكن أن تجعل الأورام الليفية الرحمية الحمل أكثر صعوبة، وقد تكون أيضًا أكثر عرضة للإجهاض أو الولادة المبكرة أو الولادة القيصرية.

في حالات نادرة، يمكن أن تسبب الأورام الليفية نزيفًا يشبه الدورة الشهرية حتى بعد انقطاع الطمث.

عوامل خطر الإصابة بالأورام الليفية في الرحم

تكون السيدة أكثر عرضة للإصابة بالأورام الليفية في الرحم إذا كانت:

تعاني من السمنة أو زيادة الوزن

في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر

لديها تاريخ عائلي للإصابة بالأورام الليفية

لم تحمل أبدًا

بدأت دورتها الشهرية قبل سن العاشرة

بدأت سن اليأس في وقت متأخر عن المتوسط

لديها مستويات منخفضة من فيتامين د في الجسم

تناول الكثير من اللحوم الحمراء والقليل من الخضار والفواكه ومنتجات الألبان

شرب الكحول

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