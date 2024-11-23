أخبار مصر اليوم: الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات عنيفة في الطقس غدا.. تشغيل خدمة جديدة للقطارات بين القاهرة ونجع حمادي.. وقرار عاجل من وزير الصحة خلال جولته المفاجئة بمستشفى بلبيس العام

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت "غانم" خلال تصريحات للتليفزيون المصري: إنه وفقا للتوقعات تغير مصادر الكتل الهوائية بدءًا من الغد، حيث يؤثر على طقس البلاد كتل شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط وهو ما يؤدي إلي انخفاض درجات الحرارة بنحو 5 درجات عن اليوم.

نشاط ملحوظ للرياح وسرعات قوية

وأضافت: سيكون هناك نشاط للرياح ملحوظ في معظم محافظات الجمهورية وتصل سرعة الرياح الي 50 كم/الساعة، وهو ما يزيد الإحساس بالبرودة واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط وارتفاع أمواج قد يتجاوز الـ5 أمتار على البحر المتوسط و4 أمتار على البحر الأحمر.

تقلبات جوية في حالة الطقس

ولفتت إلى تقلبات واضطرابات في حالة الطقس، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة بدءًا من الغد في بعض المحافظات الداخلية، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على محافظات شمال البلاد.

تحذيرات من سرعة الرياح وارتفاع الأمواج بالبحر الأحمر غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس،حيث تصل سرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة,ويصل ارتفاع الأمواج من 3:4 أمتار.

التضامن: مليون و200 ألف بطاقة خدمات متكاملة تم إصدارها

شهدت فعاليات اليوم الأول للقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية استعراض دكتورة منال حنفي رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة أبرز التدخلات التى قامت بها الوزارة فى ملف الإعاقة فى ظل ما توليه الدولة المصرية من اهتمام وانطلاقا من الإيمان بإمكانات وقدرات ذوى الإعاقة.

التضامن الاجتماعي تستعرض أبرز ما تم إنجازه في ملف الحماية الاجتماعية

شهدت فعاليات اليوم الأول للقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية استعراض رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ما تم إنجازه فى ملف الحماية الاجتماعية وتركيز الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الوقت الحالي على تطوير المزيد من إجراءات حوكمة تخصيص وصرف الدعم النقدي لمستحقيه.

توفر2000 فرصة عمل، النقل تكشف أبرز المعلومات عن محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض

نشرت وزارة النقل تقريرا مفصلا عن محطة تحيا مصر ٢ متعددة الأغراض على رصيف ١٠٠ بميناء الدخيلة.

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بين القاهرة ونجع حمادي بدءا من الغد

السكك الحديد، أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديد تشغيل خدمة جديدة على بعض الخطوط، بداية من غد الأحد للتيسير على الركاب وتقديم أعلى خدمة ممكنة.

قرار عاجل من وزير الصحة خلال جولته المفاجئة بمستشفى بلبيس العام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مستشفى بلبيس العام في محافظة الشرقية، وذلك خلال زيارة مفاجئة، ضمن جولاته الميدانية التى يجريها بجميع محافظات الجمهورية، في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

السياحة تعلن شروط تنفيذ الشركات لرحلات الحج للمستوي البري

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن شروط تنفيذ رحلات الحج للمستوي البري للموسم الجديد لعام 1446هـ/ 2025، وذلك ضمن الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحي للموسم الحالي.

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