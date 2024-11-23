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أخبار مصر

قرار عاجل من وزير الصحة خلال جولته المفاجئة بمستشفى بلبيس العام

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو
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تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مستشفى بلبيس العام في محافظة الشرقية، وذلك  خلال زيارة مفاجئة، ضمن جولاته الميدانية التى يجريها بجميع محافظات الجمهورية، في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وزير الصحة يضطلع على كشوف حضور وانصراف الأطقم الطبية في العيادات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الطوارئ، وراجع سجلات دخول وخروج الحالات، واطلع على كشوف حضور وانصراف الأطقم الطبية في العيادات، حيث وجه الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، بإعادة توزيع القوى البشرية الزائدة على الأماكن الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى مراجعة عقد شركة الأمن.

توافر المصل الخاص بعقر الكلب

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع جولته بتفقد عيادة عقر الكلب، واطمأن على توافر المصل الخاص بعقر الكلب، كما تفقد عيادة الرمد، ووجه بتحديث أجهزة الكشف بالعيادة، كما تفقد الصيدلة، وحرص على التأكد من توافر مخزون كافي من المستحضرات الدوائية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة كـ(السكر، والضغط، وأمراض القلب).

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد قسم الرعاية المركزة والحضانات، واطمئن على تقديم الخدمات الطبية اللازمة لجميع الحالات تتلقى الخدمة الطبية اللازمة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للرعايات 21 سريرا.  

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وتابع «عبدالغفار» أن الوزير حرص على الاستماع للمواطنين، للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث وجه بتسريع إجراء عملية تركيب شرائح ومسامير لطفل من المترددين على المستشفى.

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