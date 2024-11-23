قرار عاجل من وزير الصحة خلال جولته المفاجئة بمستشفى بلبيس العام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مستشفى بلبيس العام في محافظة الشرقية، وذلك خلال زيارة مفاجئة، ضمن جولاته الميدانية التى يجريها بجميع محافظات الجمهورية، في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وزير الصحة يضطلع على كشوف حضور وانصراف الأطقم الطبية في العيادات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الطوارئ، وراجع سجلات دخول وخروج الحالات، واطلع على كشوف حضور وانصراف الأطقم الطبية في العيادات، حيث وجه الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، بإعادة توزيع القوى البشرية الزائدة على الأماكن الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى مراجعة عقد شركة الأمن.

توافر المصل الخاص بعقر الكلب

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع جولته بتفقد عيادة عقر الكلب، واطمأن على توافر المصل الخاص بعقر الكلب، كما تفقد عيادة الرمد، ووجه بتحديث أجهزة الكشف بالعيادة، كما تفقد الصيدلة، وحرص على التأكد من توافر مخزون كافي من المستحضرات الدوائية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة كـ(السكر، والضغط، وأمراض القلب).

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد قسم الرعاية المركزة والحضانات، واطمئن على تقديم الخدمات الطبية اللازمة لجميع الحالات تتلقى الخدمة الطبية اللازمة، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للرعايات 21 سريرا.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير حرص على الاستماع للمواطنين، للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، حيث وجه بتسريع إجراء عملية تركيب شرائح ومسامير لطفل من المترددين على المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا