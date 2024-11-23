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رياضة

ميلان يتعادل سلبيا مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي

ميلان ويوفنتوس، فيتو
ميلان ويوفنتوس، فيتو

انتهت مباراة فريق ميلان ضد يوفنتوس بنتيجة التعادل السلبي، على ملعب سان سيرو، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

باولو فونسيكا مدرب ميلان قرر إراحة  نجم وهداف الفريق، اللاعب الأمريكي الدولي كريستيان بوليسيتش على دكة البدلاء، لشعوره بالإرهاق، ودفع بالإنجليزي لوفتوس تشيك بدلا منه.

 

تشكيل ميلان ضد يوفنتوس

وبدأ الروسونيري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: إيمرسون، ثياو، جابيا، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: فوفانا، رايندرز، موسى، لوفتوس تشيك، لياو.

خط الهجوم: ألفارو موراتا.

 

تشكيل يوفنتوس أمام ميلان

في المقابل، أعلن تياجو موتا، مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه، الذي شهد مفاجأة مدوية بالاعتماد على تيون كوبمينرز كمهاجم في ظل غياب فلاهوفيتش وميليك للإصابة.

وفيما يلي تشكيل السيدة العجوز في المباراة:

حراسة المرمى: دي جريجوريو.

خط الدفاع: سافونا، جاتي، كالولو، كامبياسو.

خط الوسط: تورام، لوكاتيلي، كونسيساو، ماكيني، يلدز.

خط الهجوم: كوبمينرز.

 

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