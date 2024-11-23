الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من تقلبات عنيفة في الطقس غدا

حالة الطقس غدا، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

كتل شمالية قادمة من جنوب أوروبا

وقالت "غانم" خلال تصريحات للتليفزيون المصري: إنه وفقا للتوقعات تغير مصادر الكتل الهوائية بدءًا من الغد، حيث يؤثر على طقس البلاد كتل شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط وهو ما يؤدي إلي انخفاض درجات الحرارة بنحو 5 درجات عن اليوم.

نشاط ملحوظ للرياح وسرعات قوية

وأضافت: سيكون هناك نشاط للرياح ملحوظ في معظم محافظات الجمهورية وتصل سرعة الرياح الي 50 كم/الساعة، وهو ما يزيد الإحساس بالبرودة واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط وارتفاع أمواج قد يتجاوز الـ5 أمتار على البحر المتوسط و4 أمتار على البحر الأحمر.

تقلبات جوية في حالة الطقس

ولفتت إلى تقلبات واضطرابات في حالة الطقس، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة بدءًا من الغد في بعض المحافظات الداخلية، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على محافظات شمال البلاد.

ارتداء الكمامات والملابس الشتوية

وتابعت: يجب ارتداء الكمامات والملابس الشتوية على مدار يوم الغد بالكامل، والابتعاد عن الأنشطة البحرية، وأعمدة الإنارة والأشجار والمباني المتهالكة بسبب شدة الرياح.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:14

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