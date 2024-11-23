أسعار الذهب اليوم السبت 23-11-2024 في الصاغة (آخر تحديث)

ننشر أسعار الذهب اليوم السبت 23 - 11- 2024 في الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها خلال التعاملات المسائية.

وارتفع سعر الجرام نحو 10 جنيهات فى التعاملات المسائية داخل الأسواق.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4320 جنيه

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3780 جنيهًا

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3240 جنيهًا

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30240 جنيهً.

أسعار الذهب العالمية فى البورصة

سجلت أسعار المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية قوية، مع اقبال المستثمرين على الملاذ الآمن بسبب تصاعد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 5.7 بالمئة، لتسجل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس 2023.

وتسبب ازدياد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع بأكثر من 170 دولارًا من أدنى مستوى لها في شهرين عند 2536.71 دولار الخميس الماضي.

أسعار الأونصة العالمية تتجاوز 2700 دولار

وتجاوز الذهب مستوى 2700 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين.

وخلال تداولات الجمعة، صعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة، ليصل إلى2709.24 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 6 نوفمبر.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.4 بالمئة عند 2712.20 دولارًا.

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