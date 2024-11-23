عبده يحيى رجل مباراة غزل المحلة والجونة بالدوري

حصد عبده يحيى لاعب غزل المحلة جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الجونة، والتي أقيمت اليوم علي ملعب خالد بشارة في الدوري المصري الممتاز.

وفاز فريق غزل المحلة على نظيره الجونة بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب خالد بشارة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة المحلة والجونة

جاء هدف غزل المحلة عن طريق عبده يحيى في الدقيقة 24 من تصويبة قوية.

تشكيل الجونة أمام غزل المحلة

وبدأ الجونة مباراة المحلة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد علاء.

في خط الدفاع: عبدالرسول، أحمد مجدي، أحمد شوشة، أحمد العش.

في خط الوسط: أحمد رضا، بلال السيد، عبدالجواد، محمد محمود.

في خط الهجوم: سيف شيكا، تايه.

تشكيل غزل المحلة أمام الجونة

فيما بدأ غزل المحلة مباراة الجونة كالتالي:

في حراسة المرمى: عامر عامر.

في خط الدفاع: أحمد كاستلو، عمرو الجزار، يحيى زكريا، أسامة النجار.

في خط الوسط: خالد الأخميمي، محمد أشرف، محمد بن حمودة، محمد أشرف.

في خط الهجوم: عبده يحيى، موري توريه.

ترتيب غزل المحلة والجونة

بهذه النتيجة يحقق غزل المحلة أول فوز في الدوري الممتاز للموسم الحالي ليصل للنقطة الرابعة في المركز السابع، فيما يأتي الجونة في المركز الـ 13 برصيد نقطتين.

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