الأحد 13 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

6 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالتهاب العظام والمفاصل

التهاب المفاصل، فيتو
التهاب المفاصل، فيتو

حذرت وزارة الصحة من 6 عوامل تزيد من خطر الإصابة بالتهاب العظام والمفاصل.


عوامل تزيد من خطر الإصابة بالتهاب العظام والمفاصل

 

وتشمل أهم هذه العوامل:

إصابات المفاصل


مثل: الكسور والإرهاق والإجهاد المتكرر أثناء ممارسة الرياضة أو مزاولة العمل
 

 أمراض المفاصل الموجودة من قبل
 

مثل: التهاب المفاصل الروماتويدي أو النقرس
 

مرض السكر
 

 السمنة لأنها سبب في وجود حمل زائد على المفاصل.
 

وأكدت وجود عدد من  العوامل الوراثية والعوامل الاجتماعية الديموغرافية مثل: العمر  والجنس


كشفت وزارة الصحة عن أهم 5 أمراض قد تصيب الإنسان بسبب قلة الحركة، وذلك في اليوم العالمي لالتهاب المفاصل.

 

ونصحت بأهمية الحرص على الحركة باستمرار وممارسة أي نوع من أنواع الرياضة.

وتضمنت هذه الأمراض:

١- التهاب العظام والمفاصل 

٢-السمنة

٣-القلب 

٤-أمراض الأوعية الدموية 

٥-السكر 

والتهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مزمن  ومناعي ذاتي، يسبب التهاب وتورم وألم في المفاصل  ويمكن أن يؤثر على أجزاء أخرى من الجسم.

 ويؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على اليدين والقدمين أولًا، ولكنه يمكن أن يحدث في أي مفصل. 

 

ما هو التهاب المفاصل الروماتويدي؟

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مناعي ذاتي، مما يعني أن الجهاز المناعي للشخص يخطئ في التمييز بين الأنسجة السليمة في الجسم والغزاة  وهو أيضًا مرض جهازي يمكن أن يؤثر على الجسم بالكامل.

عندما يستجيب الجهاز المناعي، يحدث الالتهاب في الأنسجة أو الأعضاء المستهدفة. 

ويمكن أن يشمل ذلك المفاصل والرئتين والعينين والقلب في التهاب المفاصل الروماتويدي.

 

 
عادةً ما تظهر علامات وأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي في الرسغين أو اليدين أو القدمين وتشمل:

 

ألم وتورم وتيبس في أكثر من مفصل
حمى منخفضة الدرجة
فقدان الشهية
فقدان الوزن
التعب
جفاف العين
ألم في الصدر
 

أسباب التهاب المفاصل 

 لا يوجد  سبب محدد وراء حدوث خللًا في عمل الجهاز المناعي، مما يؤدي إلى التهاب المفاصل الروماتويدي، ويوجد مزيد من العوامل الوراثية والبيئية.

في التهاب المفاصل الروماتويدي، يهاجم الجهاز المناعي الغشاء الزليلي، وهو الغشاء المبطن للمفاصل. 

 

و إذا تُرِك الالتهاب دون علاج، فقد يغزو الغضروف ويدمره  كما يمكن أن تضعف الأوتار والأربطة التي تربط المفصل معًا وتتمدد، ويمكن أن يفقد المفصل شكله وتكوينه في النهاية، وقد يكون الضرر شديدًا.

وتحيي دول العالم اليوم ١٢ أكتوبر اليوم العالمي لمرض التهاب المفاصل وهو مرض له  أكثر من ١٠٠ نوع من الأمراض الروماتيزمية، جميعها مرتبطة بألم أو أمراض المفاصل.

 

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