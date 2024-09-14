منها الألم والتورم، أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويدي المبكرة

التهاب المفاصل الروماتويدي هو ما يسميه الأطباء حالة من أمراض المناعة الذاتية، ويبدأ عندما ينحرف جهاز المناعة بالجسم، ويبدأ في مهاجمة أنسجة الجسم، ويسبب التهابًا في بطانة المفاصل، ونتيجة لذلك قد تصبح المفاصل حمراء ودافئة ومتورمة ومؤلمة.

ويؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على المفاصل على جانبي الجسم، مثل كلتا اليدين أو كليهما المعصمين أو كليهما الركبتين، ويساعد هذا التناظر في تمييزه عن أنواع أخرى من التهاب المفاصل، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

وبمرور الوقت، يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على أجزاء وأجهزة أخرى من الجسم، من العينين إلى القلب والرئتين والجلد والأوعية الدموية والمزيد.

العلامات التحذيرية لالتهاب المفاصل الروماتويدي

يلاحظ مريض التهاب المفاصل الروماتويدي علامات تحذيرية، هي:

ألم وتورم المفاصل

تيبس، وخاصة في الصباح أو بعد الجلوس لفترة طويلة

يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على كل شخص بشكل مختلف، وبالنسبة لبعض الأشخاص، تحدث أعراض المفاصل تدريجيًا على مدار عدة سنوات، وفي حالات أخرى قد تظهر بسرعة.

يعاني بعض الأشخاص من التهاب المفاصل الروماتويدي لفترة قصيرة ثم يدخلون في مرحلة هدوء المرض، مما يعني أنهم لا يعانون من أعراض.

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي المبكرة

قد تكون المفاصل حساسة ومؤلمة، حتى لو لم يلاحظ المريض احمرارًا أو تورمًا، وقد تكون المفاصل المصابة الأولى أصغر حجمًا، مثل المفاصل التي تلتصق بها أصابع اليد وأصابع القدمين.

طفح التهاب المفاصل الروماتويدي

يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على البشرة وكذلك المفاصل، وتظهر آفات صلبة تسمى العقيدات على الجسم، ومن أعراض الجلد الأخرى التهاب الأوعية الدموية، وأحد أعراض التهاب الأوعية الدموية الروماتويدي هو ظهور حفر في الأظافر.

ويمكن أن يسبب التهاب الأوعية الدموية أيضًا طفح جلدي قد يكون مرتفعًا أو مسطحًا، ويبدو مثل الكدمات، ولا يختفي الطفح الجلدي عند الضغط عليه، وغالبًا ما يؤثر على الركبتين وأسفل الساقين.

أعراض غير عادية لالتهاب المفاصل الروماتويدي

يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على الجسم بالكامل، بالإضافة إلى آلام المفاصل وتورمها، قد يعاني المريض من:

التعب

حمى خفيفة

جفاف وحساسية العينين

جفاف الفم وتهيج اللثة أو العدوى

ضيق التنفس

انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء

تلف عضلة القلب

عوامل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

يمكن لأي شخص أن يصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

وتًصاب بهذا المرض النساء أكثر من الرجال بمرتين إلى ثلاث مرات، ولكن الرجال يميلون إلى الإصابة بأعراض أكثر حدة.

يبدأ المرض عادة في منتصف العمر، ولكن يمكن أن يصاب به الأطفال الصغار وكبار السن أيضًا.

الأشياء التي تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي تشمل:

التاريخ العائلي للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

التدخين

زيادة الوزن

أسباب التهاب المفاصل الروماتويدي

لا يعرف الأطباء السبب الدقيق، للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، ولكن يبدو أن هناك شيئًا ما يحفز الجهاز المناعي على مهاجمة المفاصل، وأحيانًا أعضاء أخرى، ويعتقد بعض الخبراء أن الفيروس أو البكتيريا قد تغير جهاز المناعة، مما يتسبب في مهاجمة المفاصل.