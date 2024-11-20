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محافظ بني سويف يبحث إنشاء 4 مدارس يابانية بقرى "حياة كريمة"

محافظ بني سويف يلتقي
محافظ بني سويف يلتقي الوفد الياباني، فيتو

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الوفد الياباني الذي قام بزيارة ميدانية لمدرسة التل للتعليم الأساسي بإدارة شرق بني سويف، برئاسة "سان" الخبير الياباني لأنشطة التوكاتسو بهيئة التعاون الدولي الياباني "جايكا" ضمن متابعة الإجراءات المنفذة بالمدارس المرشحة لتطبيق النموذج الياباني بقرى حياة كريمة. حضر اللقاء السيد بلال حبش نائب المحافظ.

ورحب المحافظ بالوفد الياباني، معبرًا عن تقديره للتعاون المثمر بين مصر واليابان، الذي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أن زيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان كانت علامة بارزة في تعزيز هذه العلاقات، ضمن رؤية واستراتيجية ترعاها القيادة السياسية وهي  الانفتاح على العالم وتعظيم سبل التعاون وتبادل الخبرات. 

وأضاف المحافظ أن المدارس اليابانية تمثل إحدى ثمار هذا التعاون، مشيرًا إلى أن تطبيق النموذج الياباني في مدارس حياة كريمة يُعد دعمًا لاستراتيجية بناء الإنسان التي يرعاها الرئيس، إذ تركز رؤية مصر التنموية على الاستثمار في الإنسان، وهو ما يتماشى مع استراتيجية اليابان كدولة صديقة.

وخلال اللقاء، أوضح "هيجوتشي" أنه تم الوقوف على نتائج اللقاءات التعريفية بالمدارس التي تم ترشيحها في مركزي ناصر وببا، لتطبيق النموذج الياباني بها، بهدف نشر ثقافة التعليم الياباني في قرى حياة كريمة. 

وأكد أن أنشطة التوكاتسو تعتمد على إكساب الطلاب مهارات حياتية جديدة وتعزيز قيم الولاء والانتماء لمجتمعهم، وتشمل أنشطة مثل الريادة اليومية، المناقشات التوجيهية، مجلس طلاب الفصل، التنظيف، والفعاليات المدرسية.

 

بحث إنشاء 4 مدارس يابانية بقرى حياة كريمة ببني سويف

 

من جانبها، أوضحت أمل الهواري، وكيلة وزارة التربية والتعليم، أنه تم اختيار 4 مدارس لتطبيق النموذج الياباني، وهي: مدرسة الرياض للتعليم الأساسي، مدرسة كمال قرني للتعليم الأساسي بإدارة ناصر، مدرسة طوه بنات بإدارة ببا، ومدرسة التل للتعليم الأساسي بإدارة بني سويف.

كما حضر اللقاء أيضا: الدكتورة نور الهدى راشد، مدير وحدة المدارس اليابانية بوزارة التربية والتعليم، والدكتور مصطفى أبو اليزيد، مدرب ومتابع لأنشطة التوكاتسو، والدكتور سعيد خليدي، وكيل إدارة شرق بني سويف، والدكتورة رشا يحيى، مدير التعليم الابتدائي بالمديرية، وأحمد محروس، مدير المدرسة.

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