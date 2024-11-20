إصابة 3 أشخاص في تصادم توك توك بعمود إنارة ببنى سويف

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة، اليوم الأربعاء، إثر تصادم توك توك بعمود إنارة على طريق المجزر إتجاه قرية باروط ببنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث إصابة 3 أشخاص بإصابات مختلفة، إثر تصادم توك توك بعمود إنارة على طريق المجزر إتجاه قرية باروط ببنى سويف.

وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم لهم.

وعلى الفور انتقلت 3 من سيارات الإسعاف ببنى سويف، إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى، لتلقى العلاج اللازم لهم.

إصابة 3 أشخاص في حادث ببني سويف

واستقبل مستشفى بني سويف التخصصى، سميرة تهامى، 27 سنة، وبها كدمات وسحجات بالجسم، وأميرة سعد، 32 سنة، وبها سحجات بالوجه، مقيمتان بقرية باروط، وأما المصاب الثالث تم نقله بوسيلة أخرى.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم، ودرجة الإصابة التي لحقت بهم في الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة.

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