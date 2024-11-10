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لو عايز تعمل المناسك، تعرف على رسوم جدية حجز برامج الحج السياحي

الحج، فيتو
الحج، فيتو
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انتهت اللجنة العليا للحج والعمرة من صياغة ضوابط الحج السياحي للموسم الحالي وتم رفعها إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار لاعتمادها وإقرارها رسميا استعدادا لبدء الموسم.

صياغة واعتماد ضوابط الحج السياحي

وأكد أحمد وحيد عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن شركات السياحة ستحصل على الحصة الكاملة للتأشيرات المخصصة للحج السياحي لموسم 1446هـ بإجمالي 36 ألف تأشيرة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للحج والعمرة استقرت على الإبقاء على المستويات السابقة لتقسيمات الحج  وهي الاقتصادي والبري والحج المميز 5 نجوم.

برامج الحج السياحي للموسم الجديد

وأضاف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اللجنة العليا للحج والعمرة استقرت أيضًا على الإبقاء على مبلغ جدية حجز برامج الحج للمسافرين كما هي من الموسم الماضي، حيث ستصل المبالغ المطلوبة لحجز برامج الحج المستوى البري والاقتصادي إلى 20 ألف جنيه، وتصل إلى 60 ألف جنيه لمستوى الـ 5 نجوم.

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