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سياسة

ضوابط تنظيم رحلات الحج 2025 والعقوبات المقررة على المخالفين

رحلات الحج،فيتو
رحلات الحج،فيتو

مشكلة سنوية تواجة المعتمرين وحجاج بيت الله الحرام بسبب الشركات التى تقوم بتنفيذ رحلات مناسك العمرة والحج بالمخالفة للقانون، وذلك بعد قرار وزير السياحة والآثار باعتماد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج.

 

مناسك الحج والعمرة 
مناسك الحج والعمرة 


 

عقوبة رحلات أداء مناسك الحج المخالفة
 

نصت المادة رقم 19 من قانون رقـم 84 لسنـة 2022 على إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، على ضرورة أن تتأكد الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية من وجود الكود التعريفى الصادر من البوابة على جواز سفر الحاج، إضافة إلى تصريح العمل الصادر للعمالة الموسمية أثناء موسم الحج، وفى حالة عدم وجود أيهما لا يتم إنهاء إجراءات مغادرته البلاد، أما فى حالة عدم صحة أيهما فتتخذ الإجراءات القانونية أو الإدارية الواردة، وفقًا لمـا تحدده اللائحـة التنفـيذية.
 

 ضوابط قيد العمالة الموسمية أثناء موسم الحج

 

وأكد القانون على ضرورة أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط قيد العمالة الموسمية على البوابة أثناء موسم الحج والمستندات اللازمة لذلك، وتحديد فئات العمالة.
 

وعاقب القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط الصادرة وفقًا لحكم المـادة (3) من هذا القانون، على أن تتضاعف الغرامة بحديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، على أن  يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من خالف أحكام المـادة

 

أعلنت غرفة شركات السياحة، حقيقة الأخبار المتداولة عن القبض على 18 من أصحاب شركات السياحة بتهمة النصب والاحتيال باسم تفويج رحلات الحج والعمرة.
 

وأكدت غرفة شركات السياحة، أن البيان لم يذكر على الإطلاق أي وصف للمتهمين بأنهم أصحاب شركات سياحة، كما لم يشر البيان من قريب أو بعيد إلى وجود شركات سياحة مرخصة بين الكيانات التي تم ضبطها، إنما جاء البيان لرصد جهود أجهزة الداخلية المشكورة لمكافحة الكيانات غير الشرعية. 
 

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