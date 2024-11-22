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أخبار مصر

بعد اعتماد الضوابط، تعرف على أقل أسعار برامج الحج السياحي

مناسك الحج
مناسك الحج

اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لـ الحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

اعتماد ضوابط الحج السياحي

وبدأت شركات السياحة، تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

موعد إجراء قرعة الحج السياحي

كما تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.

أقل أسعار برامج الحج السياحي

وتبدأ أسعار أقل برامج الحج السياحي للموسم القادم من 225 ألف جنيه، وذلك بدون تذاكر السفر والمتمثلة في الباخرة والاتوبيسات التي ستنقل الحجاج من مصر مرورًا بالأردن ومنها الي المملكة العربية السعودية لعمل مناسك الحج.

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