السياحة تحدد موعد ختام تلقي طلبات التسجيل بقرعة الحج السياحي

حددت وزارة السياحة والآثار 20 من ديسمبر المقبل، موعدًا لختام تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج بقرعة الحج السياحي، على أن يتم إجراء القرعة لاختبار الفائزين في الـ 23 من نفس الشهر.

وكان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قد اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، وفقًا لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقانون شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

اعتماد ضوابط الحج السياحي

وبدأت شركات السياحة، تلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج ولمدة شهر، وذلك في ضوء توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة فتح باب التسجيل للمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية وهو ما يعطي فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

أقل أسعار برامج الحج السياحي

وتبدأ أسعار أقل برامج الحج السياحي للموسم القادم من 225 ألف جنيه، وذلك بدون تذاكر السفر والمتمثلة في الباخرة والأتوبيسات التي ستنقل الحجاج من مصر، مرورًا بالأردن ومنها إلى المملكة العربية السعودية لعمل مناسك الحج.

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