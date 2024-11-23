القبض على شاب من النيجر أساء لبلده عبر الفيس بوك ببولاق

ألقت قوات أمن الجيزة القبض على أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة النيجر لقيامه بنشر منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يفيد بسوء معاملة سفارة بلده، من خلال أمر ضبط وإحضار صادر ضده من النيابة العامة.

ضبط شاب من النيجر أساء لبلده

وكان المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من سفيرة دولة النيجر يفيد بتضررها من أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة النيجر لقيامه بنشر منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتهمها خلالها بسوء معاملة السفارة لمواطنيها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم.

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