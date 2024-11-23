السبت 23 نوفمبر 2024
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حوادث

القبض على شاب من النيجر أساء لبلده عبر الفيس بوك ببولاق

القبض على أحد الأشخاص
القبض على أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة النيجر،فيتو

ألقت قوات أمن الجيزة القبض على أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة النيجر لقيامه بنشر منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يفيد بسوء معاملة سفارة بلده، من خلال أمر ضبط وإحضار صادر ضده من النيابة العامة.

ضبط شاب من النيجر أساء لبلده 

وكان المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا من سفيرة دولة النيجر يفيد بتضررها من أحد الأشخاص يحمل جنسية دولة النيجر لقيامه بنشر منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يتهمها خلالها بسوء معاملة السفارة لمواطنيها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم.

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أمن الجيزة التواصل الاجتماعي النيابة العامة سفيرة دولة النيجر

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