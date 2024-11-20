موظفة بمحكمة الأسرة: "هجرني بسبب مرضي وعايزني أجوزه ولما رفضت ساومني وحاول ابتزازي"

رفعت موظفة دعوى نفقة متعة بعد تطليقها غيابيا على يد زوجها، بمحكمة الأسرة بزنانيري في القاهرة.

وقالت: "هجرني وطالبني تزويجه بعد إصابتي بمرض نادر، وساومني في حال رفضي بأن أتنازل له على شقتي التي ورثتها عن والدي والتي أعيش فيه معه".

وأضافت: "أصبحت بعد كلامه في حيرة من أمري، وعندما أخبرته بأن يقوم بتطليقي، دون التنازل عن حقوقي، قام بتهديدي وطلب مني أن أترك شقة الزوجية حتي يتزوج فيها وأمام إصراري طلقني غيابيًا وإعلامي على يد محضر".

واختتمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: "بعد تطليقي غيابيا، طالبته بسداد نفقة المتعة علي سبيل التعويض، بعد أن سرق كل حقوقي وسنوات عمري التي ضيعتها برفقته، لكنه حاول ابتزازي بقائمة المنقولات والمصوغات والنفقات ونفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، وتحايله لإلحاق الأذى والضرر بها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا