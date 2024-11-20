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حوادث

موظفة بمحكمة الأسرة: "هجرني بسبب مرضي وعايزني أجوزه ولما رفضت ساومني وحاول ابتزازي"

دعوى نفقة متعة،فيتو
دعوى نفقة متعة،فيتو

رفعت موظفة دعوى نفقة متعة بعد تطليقها غيابيا على يد زوجها، بمحكمة الأسرة بزنانيري في القاهرة.

وقالت: "هجرني وطالبني تزويجه بعد إصابتي بمرض نادر، وساومني في حال رفضي بأن أتنازل له على شقتي التي ورثتها عن والدي والتي أعيش فيه معه".

وأضافت: "أصبحت بعد كلامه في حيرة من أمري، وعندما أخبرته بأن يقوم بتطليقي، دون التنازل عن حقوقي، قام بتهديدي وطلب مني أن أترك شقة الزوجية حتي يتزوج فيها وأمام إصراري طلقني غيابيًا وإعلامي على يد محضر".

واختتمت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة: "بعد تطليقي غيابيا، طالبته بسداد نفقة المتعة علي سبيل التعويض، بعد أن سرق كل حقوقي وسنوات عمري التي ضيعتها برفقته، لكنه حاول ابتزازي بقائمة المنقولات والمصوغات والنفقات ونفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، وتحايله لإلحاق الأذى والضرر بها".

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رفعت موظفة دعوي نفقة متعة بعد تطليقها غيابيا علي يد زوجها دعوي نفقة بمحكمة زنانيري قاضي الأسرة

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