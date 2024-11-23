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ملفات وحوارات

يوم ساخن جدا بالمحاكم.. جنح القاهرة الجديدة تنظر قضية الشاب المصفوع من عمرو دياب.. الحكم على المتهم بدهس لاعبي نادي 6 أكتوبر.. ومضيفة الطيران قاتلة نجلتها تواصل المثول أمام الجنايات

محاكمة عمرو دياب
محاكمة عمرو دياب في قضية صفع مواطن، فيتو

ترصد فيتو أبرز المحاكمات التي تشهدها المحاكم الجنائية والجنح اليوم السبت، والتي أثارت الرأي العام مؤخرا في التقرير التالي.

أولى جلسات  محاكمة عمرو دياب بتهمة صفع شاب في حفل زفاف

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الفنان عمرو دياب، وذلك على خلفية اتهامه بصفع شاب يُدعى "سعد أسامة" أثناء إحدى حفلات الزفاف.

وفي إطار التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع، حيث أوضح أنه كان مدعوًا من صاحب الحفل، وفي أثناء الحفل، طلب من الفنان عمرو دياب التقاط صورة تذكارية معه.

وأكد الشاب في تحقيقات النيابة أنه عندما أخرج هاتفه المحمول لالتقاط الصورة مع الفنان، فوجئ بصفعة على وجهه من الفنان عمرو دياب، إضافة إلى أنه تم نهره أمام الحضور.

 

محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها بالتجمع الخامس اليوم

 

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعي لبيان صحة قواه العقلية.

ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 نظر محاكمة 13 متهما فى خلية داعش كرداسة الثانية

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم محاكمة 13 متهما، فى القضية رقم 16663 لسنة 2023 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 383 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة، والمعروفة بـ"خلية داعش كرداسة الثانية".

 

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

اليوم الحكم على سائق دهس 7 لاعبين بالشيخ زايد

تصدر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، حكمها على سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادى 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الصحراوى.

كانت نيابة أول وثان الشيخ زايد، حددت جلسة اليوم لنظر أولى جلسات محاكمة السائق المتهم بعد اعترافه بارتكابه الجريمة، وأنه دهس اللاعبين وهرب خشية القبض عليه وخوفًا على نفسه من المساءلة القانونية.

وكشفت التحقيقات، أن الحادث وقع على الطريق الداعم الخاص بالخدمات بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، أثناء تمرين 7 من لاعبي فريق الدراجات على الطريق الصحراوي، وتبين أن الطريق المذكور لا توجد به كاميرات مراقبة، كما تبين أن الحادث لا يوجد له شهود عيان حيث وقع في ساعة مبكرة، علاوة على عدم رؤية اللاعبين للسيارة التي دهستهم فقد أطاحت بهم من الخلف وفرت مسرعة.

نظر محاكمة 111 متهما بقضية "طلائع حسم" الإرهابية  

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وأمانة سر محمد هلال.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج رقم 760 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

ووجه لبعض المتهمين تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.

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محاكمة عمرو دياب فيتو محاكمة مضيفة الطيران

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